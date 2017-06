Bueno i Yerry Mina, dues perles controlades

Yerry Mina i Santiago Bueno. Aquestes són les dues grans apostes de futur que, després de Marlon, ha fet el Barça per assegurar el seu eix defensiu, dos centrals d’un altíssim nivell i en qui la secretaria tècnica ha dipositat moltes esperances. Bueno, de fet, ja vesteix de blaugrana des del gener, moment en què el Barça va decidir tancar la seva incorporació al juvenil. Concretament, el club blaugrana va pagar 1milió d’euros al Peñarol per aconseguir el 80% dels drets del jugador, i haurà d’afegir-ne 5 més si el central uruguaià s’acaba fent un lloc a la primera plantilla. Es tracta d’un central de només 18 anys que destaca per la seva visió de joc i pel bon tracte de la pilota, a banda de ser molt poderós en les accions aèries gràcies a la seva alçada. Després d’uns mesos d’aclimatació com a jugador del juvenil, la temporada que ve Santiago Bueno formarà part de la plantilla del Barça B, el pas següent en el seu somni d’arribar a jugar un dia al Camp Nou.

Més a prop de l’elit es troba el colombià Yerry Mina, de 22 anys, que dimarts passat, per exemple, va destacar en la golejada de la selecció cafetera contra el Camerun (4-0), en què va marcar dues dianes. El duel, de fet, el va seguir en directe Robert Fernández, que va poder comprovar in situ que els excel·lents informes que hi ha de Mina no van gens desencaminats. En el cas del jove central colombià, que actualment juga al Palmeiras, el Barça es va assegurar el febrer passat una opció de compra de 9 milions d’euros, que podrà fer efectiva l’estiu del 2018. Durant aquest mercat estival, el seu club no el pensa vendre, ja que vol disposar d’ell per a la disputa de la copa Libertadores. El risc, doncs, podria sorgir durant el mercat d’hivern, en què el Palmeiras seria lliure de negociar el traspàs de Mina amb el club que vulgui i per la xifra que consideri, tot i que les bones relacions entre l’entitat brasilera i el Barça fan preveure que els blaugrana sempre tindrien l’opció d’entrar en la disputa, a banda de comptar amb el beneplàcit del jugador, que vol vestir de blaugrana. El més lògic, doncs, és que Mina es mantingui al Palmeiras fins a l’estiu del 2018, com desitja el seu club, i que, llavors sí, s’incorpori al Barça.

És evident que arribar a l’elit del futbol és molt complicat, un salt només a l’abast d’uns pocs i on hi entren un munt de condicionants. Ara per ara, però, tant Santiago Bueno com Yerry Mina aglutinen totes les virtuts necessàries per arribar al cim. Si tenen una mica de sort i mantenen la seva constant evolució sembla que el Barça té controlats dos dels centrals amb més futur del panorama internacional.