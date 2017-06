La Fiscalia refusa deixar Rosell en llibertat per “risc de fuga”

Els fiscals de l’Audiència Nacional, Vicente González Mota i María Antonia Sanz Gaite, han presentat davant la Sala Penal un contundent escrit amb el que s’oposen a deixar en llibertat provisional l’expresident del Barça Sandro Rosell. Fonamenten la seva decisió en el fet que hi ha un elevat risc de fuga. D’una banda per l’elevada gravetat de les penes -que li poden suposar 9 anys de presó- i de l’altra perquè Rosell té negocis en paradisos fiscals. A més, existirien converses entre l’expresident del Barça i l’expresident de la federació brasilera de futbol, Ricardo Teixeira, en què parlaven sobre els llocs més segurs per eludir la justícia.