Benedito vol que es voti en el primer partit de lliga a casa

Agustí Benedito és optimista. Malgrat que no deixa de repetir que el repte al qual s’enfronta és d’una dificultat extrema, el ritme d’adhesions que ha aconseguit quan només fa una setmana que va presentar la campanya per temptejar la possibilitat d’iniciar un vot de censura, el fa confiar que els socis del Barça finalment estaran cridats a votar. Fins a la mitjanit de dimecres havia recollit 5.461 adhesions, després d’haver filtrat un 3,7% de “dades corruptes”. És a dir, gent que s’ha adherit a la campanya, però que es va registrar amb noms com Messi, Neymar o Nicolás Maduro, com a exemples citats. La gran majoria ho han fet a través d’internet i només un 2% per via telefònica.

Amb aquestes dades a la mà –millors del que preveia– i amb les sensacions que està veient amb els socis del Barça amb què topa pel carrer, Benedito es va mostrar convençut que poden assolir l’objectiu. De fet, ahir ja va desgranar quin calendari preveu, tot i que va voler deixar molt clar que no iniciarà el vot de censura fins que no arribi a les 10.000 adhesions. I preveu arribar a aquesta xifra a final de juny o a principi de juliol. I amb els terminis que fixen els estatuts del club i la normativa, Benedito preveu i vol que es voti en el primer partit de lliga al Camp Nou, que podria ser el 19 o 20 d’agost o el cap de setmana següent. Cal recordar que haurà d’aconseguir el suport d’entre 16.000 i 17.000 socis del club, ja que perquè es voti la moció cal reunir el 15% de firmes d’associats amb dret a vot.

Preguntat per si esperava que Joan Laporta s’hagués posicionat a favor del vot de censura, Benedito no va amagar que el sorprenia molt l’actitud de l’expresident precisament perquè en els dies previs a l’anunci de l’intent d’engegar la moció havia estat assegurant en diverses entrevistes que la junta de Bartomeu se’n mereixia una. “M’ha sorprès l’actitud de Laporta. Dijous abans que jo comencés a reunir suports, Laporta demanava a la junta que dimitís. I fa una setmana que s’ha quedat mut. Laporta està atrapat en el laportisme, dins d’una inèrcia i no veu el que es respira en el barcelonisme. No sap la demanda que existeix.” Benedito considera que ara no és moment de fer càlculs partidistes. “Hi ha moments en els quals ha de prevaler l’interès del Barcelona per damunt de l’estratègia personal. Crec que els seus 15.000 votants estan amb mi perquè s’iniciï una moció de censura. Al final, la farem amb o sense ell.”

Benedito va tornar a insistir que no tenia cap constància que tingués un deute de 10.000 euros amb el club per material de les últimes eleccions i va dir que no s’havien posat en contacte amb ell per reclamar-l’hi.