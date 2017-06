La copa Confederacions com a reactivació

Després d’una temporada llarguíssima amb quasi una seixantena de partits, hi ha tres futbolistes de la plantilla blaugrana que hauran d’ajornar encara uns dies les vacances. Denis Suárez té cita a Polònia amb la rojita d’Albert Celades en l’europeu sub-21 que comença avui, i Marc-André ter Stegen i André Gomes tenen cita a Rússia amb les seves respectives seleccions en la copa Confederacions que comença diumenge.

L’absència de Manu Neuer a la porteria d’Alemanya obre a priori les portes de la titularitat de la mannschaft a Ter Stegen, i André Gomes, per la seva banda, també està cridat a ser un home important en la secció portuguesa de Fernando Santos. El dorsal 21 del Barça afronta aquesta competició amb la voluntat de tenir el protagonisme que no ha tingut aquesta temporada al Barça, no ja quant a minuts sinó més aviat en clau de transcendència en el joc i rol d’importància dins el grup.

André Gomes té la confiança de Fernando Santos i és un fix a la banda en el 4-4-2. De fet, el futbolista blaugrana ja va ser titular i va disputar els 90 minuts fa uns dies en l’últim partit oficial de Portugal contra Letònia (0-3), classificatori per al mundial de Rússia 2018. Abans, en l’amistós contra Xipre (4-0), André Gomes ja havia tingut participació jugant tota la segona meitat com a recanvi de João Mário.

Portugal, campiona de l’eurocopa l’estiu passat, afronta la copa Confederacions amb voluntat clara d’alçar el títol i, a diferència per exemple d’Alemanya, Fernando Santos ha convocat totes les vaques sagrades, incloent-hi Cristiano, autor de dos gols en l’última golejada contra Letònia. Portugal, enquadrat en el grup A, debutarà diumenge contra Mèxic (17 h) i dimecres de la setmana que ve afrontarà la segona jornada contra la selecció amfitriona, Rússia (17 h). La selecció d’André Gomes tancarà el grup dissabte de la setmana que ve contra Nova Zelanda.