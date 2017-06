Milions de ‘m’agrada’

El club és present en 16 xarxes socials, amb 70 perfils. Aquest any ha batut rècords de seguidors a Instagram i Youtube

Més de 286 milions entre seguidors, fans i subscriptors digitals. Una comunitat que si fos un estat seria el quart amb més població del planeta. Aquesta és la xifra que aplega el Barça sumant totes les xarxes socials en que està present. En total són 16: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+, LINE, Snapchat, Pinterest, TuneIn, Linkedin, Dailymotion, Periscope, Tencent, WeChat, Sina Weibo i Miopai.

Tot plegat permet al Barça erigir-se en el club esportiu líder en aquest aspecte. Una condició tan valuosa com guanyar un gran trofeu sobre el terreny de joc. I és que els grans club disputen un altre partit fora del camp, el digital, cada vegada amb més incidència. El vencedor és aquell que aconsegueix tenir el major impacte planetari, amb els beneficis econòmics que això comporta (posicionar-se en nous mercats, tenir un ventall més ampli de patrocinis...).

Conscient d’aquest fet, el Barça no ha estalviat esforços en aquest camp digital. De fet, el mateix pla estratègic del club per al període 2015-2021 marca com a objectiu final “ser la institució esportiva més admirada, estimada i global.” En aquest sentit, els registres absoluts que s’obtenen en les xarxes socials són un bon instrument a l’hora de mesurar aquest objectiu.

A l’abril, segons dades de Social Media Benchmarking, sumant Facebook, Twitter i Instagram –les tres xarxes socials amb més usuaris– el Barça arribava a 186,4 milions de seguidors. Amb 183,8 milions el seguia el Real Madrid, fet que trasllada la l’històrica rivalitat esportiva en bits informàtics. A més distància se situava el Manchester United (100,2 milions).

La progressió es manté al llarg d’aquest any, en el qual el Barça ha batut rècords en diversos canals. Tot just fa pocs dies el club informava que havia superat els tres milions de subscriptors a Youtube, la plataforma de vídeos més gran del món, i s’erigia en el primer club esportiu a assolir aquesta marca, superior a competicions com la NFL, La Liga i la Bundesliga. Només en els darrers 365 dies n’ha sumat més de 670.000, i les hores acumulades pel que fa al consum de vídeos penjats pel club en aquesta plataforma ja va per 420 milions. Només la NBA, amb més de set milions de subscriptors, el superava. Pel que fa al Madrid, es queda en 2,3 milions.

Al maig, el Barça també va ser el primer club esportiu del món a arribar a 50 milions de seguidors a Instagram. El club va obrir el seu compte en aquesta xarxa especialitzada en la fotografia el 2013, i des de llavors s’han rebut gairebé 12 milions de comentaris i 2,7 bilions de m’agrada entre totes les imatges i vídeos publicats. El Madrid, empés per la victòria en la darrera Champions, es mou pels mateixos registres que els blaugrana, i a molta més distància se situa el Manchester United (18 milions).

Però és a Facebook on el Barça té més fans: 132 milions segons les darreres dades facilitades per l’entitat sumant els 14 perfils socials que hi té oberts. El fet de tractar-se de la xarxa social més estesa, amb prop de 2.000 milions d’usuaris arreu del planeta, fa que tots els clubs prestin especial atenció a l’hora de publicar continguts exclusius a la xarxa creada per Mark Zuckerberg. De fet, el Barça i el Madrid van tornar a protagonitzar a principis d’abril un nou duel digital per ser el primer a arribar a 100 milions de m’agrada, mobilitzant recursos amb l’objectiu de cridar l’atenció dels fans. Tots dos ho van aconseguir, però l’entitat blanca va poder presumir d’haver-ho assolit unes hores abans.

Pel que fa a Twitter, entre tots els comptes del club –dedicats a cada secció, a la masia, al futbol femení, fundació...– ja s’han superat els 42 milions de seguidors. I les xifres s’estenen per altres xarxes socials amb una implantació més regional, com ara Miaopai i Sina Weibo, molt populars en un mercat tan gegantí com el xinès. A més, també hi ha presència en canals més especialitzats, com ara Linkedin.

Del terreny de joc a la xarxa