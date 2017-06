Verratti a Al-Khelaifi: “No tornaré més a París”

El serial Verratti continua sumant capítols i res convida a pensar que la cosa no hagi d’anar per llarg. El Barça sabia perfectament d’inici que el PSG és una paret a l’hora de negociar i afrontarà el fitxatge de l’internacional italià com una carrera de fons. Hi ha fitxatges de desgast i el de Marco Verratti ho serà. Els contactes del passat amb Thiago Silva i Marquinhos i el resultat fallit d’aquelles negociacions són un bon avís a navegants de la dificultat que comporta pescar en aigües parisenques, però el club blaugrana confia que el desenllaç aquest cop sigui diferent. Fitxar Verratti és un somni de fa anys i la direcció esportiva veu en ell l’home indicat per apuntalar el mig del camp blaugrana. L’interès del futbolista de jugar al costat d’homes com Messi, Neymar, Suárez i Iniesta juga a favor del Barça i el club confia que l’italià tensi més la corda del que ho havien fet anteriorment Thiago Silva o Marquinhos. I, en aquest sentit, segons informa La Gazetta dello Sport, el futbolista hauria transmès ja al PSG des d’Eivissa la seva intenció de no jugar al Parc dels Prínceps la propera temporada. “No tornaré a París”, titulava, de fet, el rotatiu italià.

Maxwell, fins ara company de Verratti al PSG, per contra, ha manifestat el seu desig que el jugador segueixi a París en una entrevista concedida a Telefoot: “Verratti ha crescut molt aquí. Espero que continuï molts anys més.”