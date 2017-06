El ball serà llarg

Les arribades d’Henry i Cesc ja van trigar un any més del previst

Tota negociació comporta els seus processos, sovint llargs i complicats quan afecten, a més, un dels jugadors més llaminers i desitjats del mercat, i això no serà una excepció en l’intent del Barça per reforçar aquest estiu el lateral dret amb un dels noms de moda, el d’Héctor Bellerín. En aquest cas, a més, s’afegeix la dificultat que el club blaugrana torna a topar amb un vell conegut com l’Arsenal, que ja no va posar les coses gens fàcils en els dos últims grans intents del Barça de prendre-li al seu moment cracs com Thierry Henry i Cesc Fàbregas. Tant l’un com l’altre, de fet, van acabar aterrant al Camp Nou un any més tard del que es preveia –el francès el 2007 i el maresmenc el 2011– i en tots dos casos la seva voluntat de vestir de blaugrana va resultar un factor decisiu. Això, però, no va impedir que el Barça s’hagués de rascar igualment la butxaca i pagar 24 milions d’euros per Henry, que havia renovat després de perdre la final de París un any abans, i 34 milions més 6 de variables per Cesc, que també va allargar el seu vincle amb l’Arsenal quan semblava que estava molt a prop del Camp Nou.

Ara, les xifres que haurà de pagar el Barça per aconseguir els serveis de Bellerín, que per cert al novembre també va renovar fins al 2023, hauran de ser molt importants i difícilment baixaran dels 40 milions d’euros, ja que és el que marca el mercat de fitxatges, i més tractant-se d’un jugador de la Premier League. A Anglaterra, de fet, es parla d’una suposada oferta de 35 milions d’euros, però l’Arsenal no negociaria per menys de 50 milions. A diferència del que va passar amb Henry i Cesc, però, l’objectiu és que el retorn del català a can Barça, sis anys després de la seva marxa, quan encara era juvenil, no passi d’aquest estiu. I és que la de l’exblaugrana és la primera opció per reforçar el lateral dret, una posició amb moltes mancances aquesta darrera temporada després de la marxa de Dani Alves a la Juventus, i té també amb el vistiplau del nou entrenador, Ernesto Valverde. De moment, però, el Barça ja sap que haurà de lluitar de valent, ja que l’Arsenal ha estat contundent: no vol vendre Héctor Bellerín. Aquesta és la primera resposta tant del club londinenc com del seu tècnic, Arsène Wenger –un os sempre dur de rossegar quan es tracta de prendre-li algun dels seus puntals– als contactes que ja fa temps que ha iniciat el secretari tècnic blaugrana, Robert Fernández, per tractar d’incorporar el lateral de 22 anys. Una posició que també està condicionada perquè el futur d’un dels altres seus cracs, com Alexis Sánchez, tampoc està gens clar i podria acabar fitxant pel Manchester City. Si el xilè, de fet, acaba canviant l’Emirates Stadium per l’Etihad Stadium, la marxa de Bellerín encara podria ser més complicada per la negativa dels gunners de desprendre’s d’un altre dels seus referents.

Tota una sèrie de factors, en definitiva, que poden acabar convertint l’operació per portar Bellerín al Barça en un nou serial de l’estiu. Des del club blaugrana, però, es confia que la carta del mateix jugador pugui acabar decantant la balança a favor seu. I és que encara que no ha manifestat públicament –com sí que ho ha fet Verratti– el seu desig de marxar, la seva voluntat és tornar a vestir de blaugrana i des del Barça es confia que tard o d’hora acabarà fent aquest pas que podria desencallar la situació i obligar l’Arsenal a negociar finalment la seva venda encara que, de moment, s’hi resisteix amb dents i ungles. No s’ha d’oblidar, però, que la temporada vinent, després de dinou anys seguits, els gunners no disputaran la Champions League, cosa que podria, si més no, dificultar una mica menys la fuga de les seves estrelles, atès el desig dels cracs gunners de no quedar fora de la competició més important del futbol mundial.