El Barça aspira a fer bona caixa amb la venda de Munir

Munir El Haddadi és un dels jugadors que, un cop acabada aquesta temporada passada, ha de tornar a la disciplina blaugrana, després que el València no hagi fet efectiva l’opció de compra que tenia per ell, de 12 milions d’euros, ja que no ha complert les expectatives que a Mestalla hi havia dipositades en ell. Tot fa preveure, però, que el davanter de 21 anys ni començarà la pretemporada a les ordres d’Ernesto Valverde. I és que l’hispanomarroquí és un dels jugadors, juntament amb Jérémy Mathieu, que tenen tots els números per deixar de ser jugadors del Barça en els propers dies. A diferència del francès, però, que tot fa pensar que marxarà amb la carta de llibertat a l’Sporting Clube de Portugal, la marxa de Munir sí que pot servir al conjunt blaugrana per començar a fer una bona caixa amb l’operació sortida.

Les aspiracions del Barça són obtenir una suma que voregi els 20 milions d’euros per Munir –té una clàusula de rescissió de 60 milions d’euros– i el Zenit, segons va avançar Catalunya Ràdio, és un dels equips que ha mostrat un interès ferm a incorporar-lo i estaria, a més, disposat a presentar una oferta que s’acostés a aquesta suma, cosa que compliria les demandes blaugrana. L’Ajax és un dels altres equips que hi estaria interessat. En tot cas, el poder econòmic del conjunt rus, que serà entrenat per Roberto Mancini, també satisfaria les pretensions del jugador, amb un sou important. Si es concreta la seva marxa, Munir posaria fi a una etapa de sis anys, amb aquest únic parèntesi a València, vestint la samarreta blaugrana, des que va arribar a la Masia amb quinze anys.