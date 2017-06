“Menysprear Espanya? El que vull és trencar-hi”

“No és cap sorpresa. Tenia clar que aniria a judici donat l’impacte que va tenir el manifest i la posterior xiulada a l’himne. La justícia espanyola és lenta però segura, i quan tu intentes carregar-te aquesta integritat territorial que ells defensen i manifestes obertament que no vols ser espanyol, perquè amb la xiulada és precisament això el que es volia transmetre, doncs aleshores reaccionen d’aquesta manera. I, és clar, el que no poden fer és tancar 100.000 persones... L’Estat espanyol està en guerra, i no ho dic jo, ho va dir l’altre dia Francisco Marco. Però bé, anirem a judici i veurem què passa”, manifestava ahir el president de Catalunya Acció, Santiago Espot, en declaracions a L’Esportiu. La seva reacció arriba després que el jutjat central d’instrucció número 4 de Madrid hagi decidit citar-lo a judici a l’Audiència Nacional per haver comès un suposat delicte “d’injúries contra el titular de la Corona (art. 490. 3 Codi Penal) i ultratge als símbols i emblemes d’Espanya (art. 543 Codi Penal)”, com a conseqüència de ser responsable d’haver redactat i promogut “el manifest per la xiulada a l’himne espanyol i a Felip de Borbó” durant la final de la copa del Rei del 2015 al Camp Nou entre el Barça i l’Athletic Club. En l’escrit del jutge s’afirma que Santiago Espot va voler “menysprear Espanya”.

Tot i que la investigació havia quedat arxivada l’abril passat, la causa es va reobrir després del recurs presentat per la fiscalia, en el qual també es van adherir Manos Limpias i el partit polític VOX, i el jutge instructor Fernando Andreu ha acabat resolent obrir un judici contra Santiago Espot. Tot i que el president de Catalunya Acció disposava ara de cinc dies per presentar recurs, ha decidit no fer-ho i anirà a judici. La fiscalia demana per a Espot una pena de presó d’entre sis mesos i dos anys de presó pel delicte d’injúries a la corona i una altra de 7 a 12 mesos pel delicte d’ultratge als símbols d’Espanya. A més, a Espot se li demana una multa de 90.000 euros.

“Diu el jutge que vull menysprear Espanya. No. Mai ho faig amb l’enemic. Seria un error. El que vull és trencar-hi”, piulava el mateix Santiago Espot en el seu perfil oficial de Twitter després de ser coneixedor de “l’auto de procediment abreviat” dictat per Fernando Andreu. “Espanya està en guerra. No refusaré el combat. Penso mantenir-me ferm. És única manera de guanyar”, va piular poc després.