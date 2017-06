Executada la clàusula de recompra per Deulofeu

El Barça tenia temps fins al 30 de juny, però avui es farà oficial que Gerard Deulofeu torna a ser jugador blaugrana, després que el club català pagui a l’Everton els 12 milions d’euros que figuraven com a opció de recompra en el contracte que van signar catalans i anglesos. Deulofeu, que avui jugarà la semifinal de l’europeu sub-21 amb la selecció espanyola contra Itàlia, haurà de convèncer Ernesto Valverde durant la pretemporada, ja que el fet de tornar a ser jugador del Barça no implica que jugui al primer equip la temporada que ve.

La idea inicial del club és que formi part de la primera plantilla, però també dependrà de com evolucioni el mercat en clau blaugrana i si arriba o no algun altre reforç per a la davantera. El futbolista de Riudarenes, que va fer una gran segona meitat de temporada al Milan, tampoc té gaire clar si el millor per a ell és quedar-se al Barça. Deulofeu s’ha sentit important al Milan i el seu bon rendiment l’ha portat fins i tot a debutar amb la selecció espanyola absoluta. L’estiu vinent és any de mundial i el davanter vol tenir minuts aquesta temporada per poder anar a la cita, que es juga a Rússia. Vol parlar amb Valverde i saber si els podrà tenir a Barcelona, tenint en compte que Messi, Luis Suárez i Neymar ho juguen pràcticament tot. Dependrà també de si Valverde inclou més el trident en les seves rotacions o si hi ha un canvi de sistema.

En cas d’una nova sortida del club, Deulofeu té l’última paraula. És a dir, el club li hauria de presentar les ofertes que tingui per ell i el jugador és qui decidirà. Segons una clàusula contractual, l’extrem pot acceptar o rebutjar el destí que li proposi el club.

El de Riudarenes va sortir del Barça l’any 2013 sent traspassat a l’Everton. Després d’un any a l’equip anglès, va ser cedit al Sevilla, equip en el qual no va tenir gaires oportunitats amb Unai Emery. Va tornar a l’Everton i, després d’una temporada i mitja i comptar cada vegada menys per a Ronald Koeman, va ser cedit al Milan en el mercat d’hivern. En el conjunt italià ha trobat estabilitat i ha rendit a un alt nivell.