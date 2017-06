Homenatge en memòria de la figura de Jaume Llauradó

Jaume Llauradó, traspassat el 2 d’abril passat als 73 anys, va rebre ahir un sentit homenatge en la seva memòria per part d’amics i coneguts, a les dependències de l’Ateneu Barcelonès, entitat de la qual va ser soci destacat durant setze anys (del 2001 a 2017) i hi va participar de manera activa. Sergi Blázquez, vicepresident de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes; Toni Strubell, creador d’Amics de Josep Suñol; Josep Maldonado, patró de la Fundació del FC Barcelona, i el periodista Xavi Torres van desglossar la polifacètica figura de Llauradó des de diversos àmbits en un acte en què, malauradament, no hi va poder assistir cap dels seus cinc fills per motius laborals i familiars –just ahir, 85 dies després de la seva defunció, va morir la mare de Llauradó i això, lògicament, va impossibilitar la presència del seu cercle més íntim.

“Ningú no se’n va si algú el recorda.” I això és precisament el que van voler fer ahir una representació de les persones que van conèixer de prop Jaume Llauradó. “Fa uns dies alguns dels amics del Johan li vam organitzar un petit homenatge. Aquell dia vaig pensar especialment en el Jaume. A la graderia hi havia el seu fill Josep, i jo em vaig imaginar en aquell moment com hauria gaudit el Jaume d’aquella trobada. Perquè el Jaume era això, un gaudidor professional. Sabia disfrutar de totes les coses que feia. Era una persona capaç de gaudir en les bones experiències i en les dolentes. Un gaudidor del Barça, del futbol, de la selecció, del Fòrum Samitier, de la família, de la terra...”, va explicar Xavi Torres, que també va assegurar que li agradaria que el partit de La Marató de TV3, del qual Llauradó va ser impulsor i organitzador durant prop de 25 anys, portés a partir d’ara el seu nom.

Llauradó, nascut el 25 de febrer de 1944, va ser recordat per Toni Strubell com “un home de país”, que “anava de cara i sovint sense xarxa”. D’ell en va destacar la seva rellevància en la recuperació de la figura del president Suñol. Vicepresident del Barça (2000/01), candidat a les eleccions a la presidència del FCB (2003 i 2010) i de la Federació Catalana de Futbol (2011), president del Fòrum Samitier i fundador i president d’honor de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, entre altres càrrecs, Llauradó va ser un home actiu en tots els teixits de la societat, i “un home apassionadament intens en l’acord i el desacord” i, per damunt de tot, “un gran barcelonista”, en paraules de Josep Maldonado.