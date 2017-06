Aleñá aposta pel Barça

Si puja al primer equip, la seva clàusula passarà als 75 milions d’euros

A diferència d’altres nois del planter blaugrana que han preferit agafar la porta de sortida després de deixar-se enlluernar per ofertes milionàries i projectes forans, com els recents casos de Jordi Mboula, que ha marxat al Mònaco; d’Eric Garcia, que jugarà al Manchester City, i el possible de Mateu Morey, al Bayern de Munic, el que és un dels grans noms sorgits de la Masia, Carles Aleñá, té molt clar que vol continuar jugant al Barça i acabar triomfant al Camp Nou. Alhora, el club blaugrana té plena confiança en qui ja és més que una de les perles del seu planter, així que només era qüestió de temps que les dues parts s’acabessin posant d’acord per segellar un futur en comú.

Tres dies després que el Barça B aconseguís l’ascens a segona divisió A, l’entesa va ser un fet i la continuïtat del migcampista maresmenc, que acabava contracte el 2018 i tenia una clàusula de rescissió de només 3 milions d’euros, va quedar confirmada. El futur d’Aleñá, doncs, és ben blaugrana. I és que ahir mateix, el club va fer oficial que havia arribat a un acord per la seva renovació per les properes tres temporades, ampliable a dues més si té fitxa del primer equip. A partir de l’1 de juliol, la seva clàusula de rescissió passarà dels 3 als 12 milions d’euros, i ahir, el club va informar de més detalls de l’operació. Si acaba tenint fitxa del primer equip, de fet, augmentarà fins als 75 milions d’euros. Tot encaminat, doncs, a ser un jugador important al Barça, encara que sense voler anar més ràpid del que toca. De moment, la temporada que ve Aleñá formarà part de la plantilla del filial, cosa que li permetrà continuar progressant en la seva carrera i forjar-se en una categoria de nivell com la segona A, sense descartar, ni de bon tros, que pugui anar tenint protagonisme a les ordres d’Ernesto Valverde, com ja n’ha tingut aquest curs passat amb Luis Enrique. De fet, serà un dels jugadors del filial que començarà la pretemporada amb el primer equip i que anirà a la gira pels Estats Units.

Representat pels exblaugrana Carles Puyol i Ivan de la Peña, els mateixos agents del cadet Eric Garcia, que ha emprès el rumb cap a Manchester, la voluntat d’Aleñá, que va arribar a la Masia fa onze anys, quan només en tenia vuit, ha estat decisiva a l’hora de declinar les bones i moltes ofertes que podien fer perillar la seva continuïtat al Barça. Una d’aquestes, d’un club també potent com el Tottenham Hotspur. Encara en plena celebració per l’ascens, diumenge Aleñá ja va deixar entreveure que pel seu cap només passava continuar jugant al Barça: “Els meus agents negociaran amb el club i espero que arribem a un acord perquè el que vull és seguir en aquest club. Sempre he dit que em vull quedar aquí.” Ahir, poc després que es fes oficial l’acord de renovació, el jove jugador mataroní no amagava la seva alegria, amb un missatge en les xarxes socials, en què deixava clar que els seus desitjos sempre han prevalgut al davant de la resta: “Molt feliç! Sempre m’he volgut quedar aquí. A treballar per aconseguir el meu somni. Moltes gràcies a tots! Força Barça!” Paraules que, acompanyades dels seus fets, demostren el compromís d’Aleñá amb els colors blaugrana. Durant la temporada, de fet, ja n’ha deixat mostres. Integrat ja plenament en la disciplina del filial tot i ser encara juvenil, s’ha mostrat disposat diversos cops a reforçar els seus antics companys a les ordres de Gabri, encara que finalment no ho va fer, ja que, entre altres coses, es va preferir que se centrés plenament en el filial. El mateix ha passat també alguns dels molts cops que ha estat convocat amb el primer equip, fins al punt que algun cap de setmana ha arribat a veure un partit des de la banqueta del Camp Nou i, alhora, a jugar a les ordres de Gerard López amb el Barça. Sentiment blaugrana i gran professionalitat d’aquest migcampista total que, amb 19 anys, l’han portat a ser una de les peces més importants del retorn del filial a segona divisió A i a ser una de les esperances de la casa per ocupar un lloc a la medul·lar del Camp Nou. Amb tot, el cas d’Aleñá pot ser que no sigui l’únic d’un jugador del planter que segella de manera oficial el seu futur com a blaugrana. En els propers dies, el poden seguir Sergi Palencia i Marc Cucurella, dos nois que també han demostrat, amb gestos i amb el seu discurs, que volen triomfar vestint la samarreta del Barça.