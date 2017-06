Tot a punt per al casament entre Leo Messi i Antonella

La ciutat argentina de Rosario ja està a punt per celebrar l’enllaç entre Leo Messi i Antonella Rocuzzo, la mare dels seus dos fills, Thiago i Mateo, avui a les set de la tarda (00.00 h, hora catalana). És l’esdeveniment de l’any per a una ciutat que està vivint amb emoció el casament entre el seu fill pròdig i la parella de la seva vida, del mateix barri que ell, i que acull amb il·lusió el fet que el millor futbolista del món hagi volgut tornar a la seva ciutat natal per contraure matrimoni.

El casament se celebrarà a l’hotel Pullman, ubicat al complex Casino City Center de Rosario, on a la seva entrada exterior ja onegen les banderes de Catalunya i l’Argentina per rebre els prop de 260 convidats a l’enllaç. L’Ajuntament de Rosario està duent a terme diverses accions per deixar de la millor manera possible l’entorn del complex on se celebrarà l’enllaç. Els veïns de Rosario també estan molt emocionats amb l’esdeveniment i han inundat les parets de la ciutat amb murals dedicats a Leo Messi. Per tal de satisfer la voluntat de la parella, Rosario també ha posat a disposició de la parella un fort dispositiu de seguretat amb prop de 300 efectius perquè res ni ningú destorbi durant la celebració. Per copsar la magnitud d’aquesta celebració, només cal veure la quantitat de periodistes acreditats per cobrir el casament, que s’enfila fins als 155 aproximadament. I de 60 països diferents. Tots ells podran treballar en una sala al mateix hotel, però no podran entrar on se celebrarà la festa, perquè es tracta d’un acte privat.

La majoria de convidats arribaran avui mateix i l’aeroport internacional Islas Malvinas de Rosario espera l’aterratge de dotze vols privats. Alguns companys de la selecció argentina com el Kun Agüero (i la seva parella), Lavezzi, Zabaleta i Di María, ja són a Rosario. Els companys del Barça que han confirmat la seva presència són Luis Suárez, Neymar, Rafinha, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Rakitic i Piqué, que anirà acompanyat de Shakira. Xavi, Puyol i Eto’o tampoc fallaran a la gran cita i ahir ja eren a Rosario. Ni Pinto, un dels íntims; ni Cesc Fàbregas, amb qui ha compartit vacances, ni el membre de l’oficina d’atenció al jugador Pepe Costa. Cal recordar que Messi va preferir no convocar cap dels directius del Barça que han estat dirigint el club durant tota la seva trajectòria.

Als convidats els espera un menú amb quatre estacions. Primer amb entrants com ara embotit, formatge, pernil, pa, amanides i escabetxos artesanals. Després, una estació calenta amb sorrentinos, xopsuei de pollastre, miniempanadilles de carn, de bogues i falda de vedella. Després, menjar típic argentí amb lletons, carns trinxades fumades, ronyons a la provençal, xoricets i botifarrons. Finalment, i per als que encara tinguin més gana o no siguin tan carnívors, s’oferirà una estació de sushi. La música anirà a càrrec dels grups Rombai i Marana i de Princesita Karina, la parella del Kun Agüero.