Avui és el dia clau per Tello

El futur de Cristian Tello està a punt de definir-se. Avui ha de ser el dia clau per tancar el seu traspàs al Betis. “Les negociacions estan molt avançades però no definitives. Demà (per avui) ho seran en un sentit o un altre”, va assegurar l’agent de Tello a aquest diari. El conjunt andalús fa temps que està interessat en l’extrem de Sabadell perquè el seu perfil agrada molt al nou tècnic verd i blanc, Quique Setién. Les negociacions van patir un petit entrebanc a inicis de setmana, un fet que va provocar que Llorenç Serra Ferrer, el vicepresident esportiu del Betis, es desplacés fins a Barcelona per accelerar les negociacions després que el Zenit pressionés per endur-se el jugador. La predilecció de Tello per jugar en la lliga espanyola i el fet de no posar-se d’acord amb el Barça van fer que les possibilitats del Betis tornessin a augmentar. Ahir es va seguir avançant en les negociacions i avui ja es podria tancar tota la operació.

El Barça podria cobrar entre 6 i 8 milions d’euros pel traspàs de l’extrem sabadellenc.