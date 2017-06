El Barça exerceix l’opció de recompra sobre Gerard Deulofeu

El Barça ha anunciat que ha exercit el seu dret de recompra sobre Gerard Deulofeu. Segons el comunicat del club, “en els propers dies es faran efectives les condicions necessàries per dur a terme l’operació tant amb l’Everton com amb el jugador”. El contracte de Deulofeu amb el FC Barcelona és fins al 30 de juny del 2019 i el Barça haurà de pagar 12 milions d’euros. No està clar, però, que el jugador s’acabi quedant a la disciplina blaugrana ja que no té clar si disposarà de minuts. Deulofeu esperarà a parlar amb Ernesto Valverde abans de prendre una decisió.