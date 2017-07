Un curs agitat per a Bartomeu

És una llei universal. Una temporada d’alts i baixos esportius afecta també els despatxos. I si això es trasllada al Barça, suposa que Josep Maria Bartomeu ha tingut un últim curs complicat. En l’aspecte esportiu, la consecució de la copa del Rei no ha estat suficient per complir les expectatives plantejades, i encara menys si els precedents dels cursos anteriors són un triplet (2014/15) i un doblet (2015/16). I en l’aspecte social, l’enrenou ha augmentat respecte als anys precedents. Per tot plegat, el grau de popularitat del president no passa el seu millor moment. De fet, van arribar a sorgir rumors sobre la possibilitat que dimitís, que ell mateix es va encarregar de desmentir: “No tinc la més mínima intenció de fer-ho”, va comentar a mitjan maig en un acte del senat blaugrana. Després del triomf en la copa, va donar l’any per bo, una valoració que posteriorment va matisar, qualificant-lo d’“irregular”. Des de llavors, el club ha resolt carpetes, com ara l’anunci d’Ernesto Valverde com a relleu de Luis Enrique. Però se n’han obert d’altres. L’última, l’intent d’Agustí Benedito de recopilar suports per impulsar un vot de censura. A l’expectativa de si Bartomeu ofereix una roda de premsa de balanç de l’últim curs, aquest article repassa com ha gestionat el president blaugrana els esdeveniments destacats dels últims mesos.