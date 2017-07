Temps era temps

Un tanca els ulls i encara recorda amb certa nostàlgia Ronaldinho aplaudit al Bernabéu el dia que va deixar retratat Sergio Ramos. Un encara recorda aquell obús increïble contra el Sevilla en la ja mítica nit del gaspatxo. O aquell recurs amb la punta de la bota per deixar clavat Cech a Stamford Bridge. O aquella assistència picadeta contra l’Albacete a Leo Messi el dia que l’argentí va marcar el seu primer gol amb el Barça. Un tanca els ulls i veu Rivaldo baixar amb el pit aquella pilota servida per Frank de Boer, contra el València en l’última jornada de lliga, i veu el brasiler connectar una tisora d’una estètica indescriptible impossible d’aturar per a Cañizares. O aquells dos hat-tricks contra el Milan i el Manchester United. Un tanca els ulls i recorda Belletti tocant el cel a París el 2006. Totes aquestes bucòliques fotografies mentals ben presents encara en la memòria gloriosa del barcelonisme van recobrar ahir vida al Camp Nou. Del blanc i negre del record pretèrit al color viu del present. De la fotografia estàtica al moviment. Resulta senzillament meravellós tornar a veure vestits de curt ídols del barcelonisme.

Després de l’homenatge recent al dream team, en la commemoració del 25è aniversari de la consecució de la primera copa d’Europa de Wembley 92, ahir altres mites de la història viva del FC Barcelona van agafar el relleu en un Camp Nou que va presentar una imatge substancialment millor a les grades que en el partit de fa uns dies. Els prop de 49.000 espectadors que van anar a l’estadi, molts d’ells, això sí, britànics de vacances a Barcelona, van gaudir amb els gols i els detalls de qualitat del Barça Legends i de l’equip d’estrelles del Manchester United.

Blomqvist, Poborsky i Yorke van demostrar que conserven encara bona punteria, i el francès Déhu va fer el gol de l’honor del Barça (1-3). La victòria va ser per als red devils, però la màgia la van posar els de sempre, Ronaldinho i Rivaldo. Passen els anys, pesen els quilos, però el talent es manté intacte. Blomqvist va marcar el primer gol del Manchester United, però segur que no oblidarà fàcilment la sotana que li va fer Ronnie al mig del camp, una de les accions més aplaudides del partit d’ahir. Ball, túnel trepitjant la pilota d’esperó i ovació. L’altra gran acció del partit va portar el segell de Rivaldo. La seva rematada de rabona va sortir fregant el pal.

Futbol, retrobaments, somriures i mil detalls de l’home de l’etern somriure, Ronaldinho, que va ser escollit millor futbolista del partit. Màgia eterna.