Xarxa a la porteria

Verratti, Bellerín, Paulinho, Dembélé, Dani Ceballos... molts noms propis i, ara per ara, pocs moviments. Tant d’entrada com de sortida. El Barça continua movent-se amb cautela en aquest mercat d’estiu, cuinant a foc lent les negociacions que té en marxa, en espera de poder concretar alguna altra operació al marge del retorn ja oficial de Gerard Deulofeu. L’arribada del de Riudarenes suposa una alternativa interessant per a Ernesto Valverde en atac, i ara la voluntat del club continua sent poder tancar les carpetes del lateral dret i del mig del camp. Verratti i Bellerín són les dues grans apostes, però el PSG i l’Arsenal faran que l’estiu sigui llarg en aquest sentit. La incertesa per saber si finalment s’acabaran concretant aquestes dues operacions contrasta amb la tranquil·litat que viu el projecte de Valverde a l’àrea. Tot controlat sota els pals. Estiu tranquil a la porteria.

El retorn també oficial d’Adrià Ortolá és una bona notícia per a Gerard López i també per al primer equip. L’exporter de l’Alavés serà titular amb el Barça B a segona divisió i tindrà també dinàmica de primer equip, però en aquest sentit Valverde està plenament tranquil amb Marc-André ter Stegen i Jasper Cillessen. I ara feia temps que el Barça no afrontava el mercat d’estiu amb una calma total a la porteria. Sense anar més lluny, la temporada passada, la marxa de Claudio Bravo al Manchester City va obligar el Barça a moure’s amb diligència per buscar-li un substitut. El porter xilè fins i tot va arribar a disputar la supercopa d’Espanya contra el Sevilla i el primer partit de lliga contra el Betis, i Cillessen va arribar per 13 milions d’euros procedent de l’Ajax tot just cinc dies abans de tancar-se el mercat. Fa dues temporades no hi va haver moviments, però la pública i notòria rivalitat a la porteria entre Bravo i Ter Stegen va fer bullir l’olla tot l’estiu i entre el barcelonisme, i fins i tot dins el club, hi havia el temor de si Luis Enrique seria capaç de mantenir l’equilibri i la situació de tensió a la porteria del seu primer any. La doble incorporació de Bravo i Ter Stegen a l’estiu del 2014 ha estat sens dubte un dels grans encerts que va deixar el llegat d’Andoni Zubizarreta. L’adeu i l’ombra allargada de Víctor Valdés obligava a encertar de ple fa tres estius, i Zubi va fer diana amb l’aleshores porter de la Real i el porter del Gladbach. Talent i fiabilitat a parts iguals.

Aquella situació límit de trobar dos porters titulars res té a veure amb els temps plàcids a la porteria que viu avui dia la secretaria tècnica. Cillessen ha demostrat ser un porter suplent de màxima garantia i Ter Stegen cotitza a l’alça cada partit que juga. Ernesto Valverde pot estar tranquil. Segurament va respirar quan se li va comunicar el 29 de maig que Ter Stegen renovava de manera oficial fins a l’any 2022 [clàusula de 180 milions d’euros]. Amb aquella signatura el Barça s’assegurava la continuïtat d’un dels millors porters de l’actualitat i la tranquil·litat en una posició tan delicada com aquesta no té preu. Un any abans ja es veuen a venir les bufetades entre els grans clubs europeus per intentar fitxar un jove talent italià, Gianluigi Donnarumma, però, per sort, aquesta serà una guerra en la qual el Barça no tindrà necessitat d’entrar. Amb Ter Stegen hi ha porter per a molts anys.

Espectador de luxe en l’última final de la copa del Rei contra l’Alavés d’ara fa poc més d’un mes –Cillessen ha estat el porter de la copa excepte en un dels partits de l’eliminatòria contra l’Athletic–, Ter Stegen jugarà avui a Sant Petersburg la seva primera gran final amb la selecció absoluta d’Alemanya. Als 25 anys, Joachim Löw li ha acabat donant les claus del cadenat de la porteria de la mannschaft, un fet condicionat també, tot s’ha de dir, per l’absència de Manuel Neuer i el desastrós partit de Bernd Leno en el debut contra Austràlia. El blaugrana disputarà avui el partit més important de la seva carrera amb la seva selecció i, ironies del destí, es jugarà aquest títol de la copa Confederacions contra qui fins fa poc era el seu màxim rival en la titularitat de la porteria del Barça. L’Alemanya-Xile d’avui, un cara a cara ple de morbositat entre Ter Stegen i Bravo.