Verratti ja és a París

Una de les últimes imatges públiques de Marco Verratti a París l’hem d’anar a buscar al dia 9 de juny. L’internacional italià es va deixar veure durant el passat Roland Garros en el partit entre el suís Stan Wawrinka i el britànic Andy Murray. Des de llavors, desconnexió total a Eivissa amb els amics i dies de tranquil·litat envoltat del seu cercle més íntim a la seva ciutat natal, Pescara. El mateix futbolista i el Barça confien a poder veure abans del tancament del mercat, el dia 31 d’agost, la fotografia de l’italià amb la nova samarreta blaugrana de la temporada 2017/18, però mentre totes dues parts continuen anhelant aquesta imatge, avui es produirà una altra fotografia, o com a mínim això és el que està previst: Verratti a la ciutat esportiva d’Ooderoo.

El futbolista va posar punt final ahir a les seves vacances i, tot i que algunes informacions havien arribat a insinuar que el jugador tenia previst declarar-se en rebel·lia i no presentar-se als entrenaments del PSG, al final no serà així. Verratti ha volat ja cap a París i sí que s’incorporarà a la pretemporada del club parisenc per no dificultar encara més una operació que per ara sempre ha trobat la negativa de vendre de Nasser Al Kelaifi. El tècnic Unai Emery ha citat la plantilla avui per iniciar els entrenaments i Marco Verratti es deixarà veure. El que no queda del tot clar és si se’l podrà veure vestit de curt i passant les revisions mèdiques amb la resta de companys, o si per contra farà treball de gimnàs com apuntaven ahir algunes informacions que arribaven des de la capital francesa. En principi, el jugador no havia d’incorporar-se a la dinàmica del PSG fins a finals de setmana perquè un cop va acabar la temporada amb el seu club va estar concentrat uns dies amb la selecció italiana i per tant li pertocaven ara més dies de vacances, però sembla que acabarà fent acte de presència abans del previst.

El director esportiu del club parisenc, Antero Henrique, i el propietari Nasser Al Khelaifi saben perfectament que la voluntat del jugador és abandonar la Ligue1 i fer realitat el seu somni de jugar al costat de Messi, Neymar, Iniesta i companyia, però fins ara el PSG ha estat una autèntica paret a l’hora de negociar. L’agent del jugador, Donato Di Campli, ha transmès en repetides ocasions les intencions del seu representat i el mateix Barça ja ha trucat a la porta del PSG per mostrar el seu absolut interès d’obtenir els serveis del jugador, i a partir d’avui serà el mateix futbolista qui intentarà parlar amb Nasser Al Khelaifi per mirar de seduir-lo verbalment perquè accepti negociar amb el Barça.

El rostre del jugador continua sent ara per ara la imatge escollida pel PSG per anunciar al lloc web del club la campanya dels abonaments de la temporada 2017/18 al Parc dels Prínceps. Però on vol veure el barcelonisme el rostre de Verratti és al Camp Nou.