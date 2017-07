L’Audiencia Nacional manté Sandro Rosell a la presó

L’Audiencia Nacional va desestimar ahir el recurs dels advocats de Sandro Rosell amb què demanaven que l’expresident del Barça sortís en llibertat condicional de la presó de Soto del Real, on està des de final del mes de maig, acusat de blanqueig de diners i de pertinença a organització criminal. La secció tercera del penal de l’Audiencia Nacional va desestimar el recurs perquè considera que hi continua havent risc de fuga i de destrucció de proves, com ja va dir la jutgessa Carmen Lamela el 25 de maig, quan va dictar l’ingrés a la presó de Rosell.

Els advocats del Barça havien argumentat en el recurs presentat, entre altres coses, que no hi havia risc de fuga per l’arrelament familiar, patrimonial i professional de Rosell a Barcelona. També negaven que pogués destruir proves, argumentant que la investigació ha durat uns quants anys i que ja s’han pogut aconseguir totes les proves necessàries.

Els jutges mantenen que Rosell, a través d’una organització criminal i d’un grup de societats creades amb aquest objectiu, hauria cobrat comissions il·legals, juntament amb Ricardo Teixeira, per la venda de 24 partits de la selecció brasilera de futbol i que, posteriorment, hauria blanquejat 14,9 milions d’euros directament o a través de la seva esposa, Marta Pineda. Ho hauria fet a través de la societat Uptrend, amb comptes a Andorra.

Pel que fa al risc de fuga i el fet que Rosell argumenti que no n’hi ha perquè fugar-se suposaria allunyar-se de la seva família, l’Audiencia Nacional diu que podrien marxar amb ell, com ha passat més d’una vegada.

Els magistrats també parlen de la possible destrucció de proves. Expliquen que hi ha risc de destrucció pel grup de societats creades fora d’Espanya i per la gran quantitat de documentació que es va obtenir en els registres i que podria originar noves investigacions. La resolució de l’Audiencia Nacional també afegeix que hi ha risc de reiteració delictiva i cita que Rosell també està acusat pel cas Neymar.

L’Audiencia Nacional tampoc va admetre la demanda de llibertat condicional de l’advocat andorrà Joan Besolí, amic de Rosell. Els magistrats entenen que la seva participació va ser fonamental per ajudar Rosell i Teixeira a crear l’entramat de societats a través de les quals es van cometre els suposats delictes.