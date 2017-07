Sense bitllet de tornada

El Barça espera poder tancar en els pròxims dies la sortida del central francès Jérémy Mathieu, que no entra en els plans d’Ernesto Valverde i que té les hores comptades al club blaugrana. El jugador continua a prova amb l’Sporting de Portugal, amb què ahir va completar amb bones sensacions la segona sessió d’entrenaments per tractar de convèncer el club lisboeta que es troba en un bon estat físic. Sembla difícil que els portuguesos abonin una quantitat econòmica en aquest traspàs, que aviat podria quedar tancat.

Si no es tanqués finalment el fitxatge, el Barça tindria un petit problema i hauria de buscar un altre club de destí per al sentenciat central francès, que serà més recordat a Barcelona per les seves lesions que pel seu rendiment.

El que queda clar és que Mathieu tancarà així un cercle en la seva etapa professional, que curiosament va començar amb Ernesto Valverde, que va apostar fort per reconvertir-lo en central al València la temporada 2012/13, en què es va adaptar perfectament a una posició nova per a ell i que un any després –la temporada 2014/15– li va obrir les portes del Barça a canvi de 20 milions d’euros.

Durant el primer any al club blaugrana, el central francès –que a l’octubre complirà 34 anys– va jugar un total de 41 partits en els quals va marcar tres gols i va ser un home important per aconseguir el triplet amb Luis Enrique, a còpia de mantenir el gran nivell demostrat al club de Mestalla i que el va portar a consolidar-se a la selecció francesa.

Però en les dues darreres temporades les aparicions del central en els esquemes del tècnic van anar disminuint pel seu baix rendiment i per les nombroses lesions que ha sofert i que l’han condemnat a perdre la confiança de la secretaria tècnica blaugrana. De fet, el seu últim partit amb la samarreta del Barça va ser la dura derrota 3-0 contra la Juventus, partit en què va ser titular i en què va ser substituït en el descans per André Gomes. Mathieu va ser un dels jugadors més assenyalats de la desfeta a Torí.

Ara, amb l’arribada d’Ernesto Valverde –l’impulsor del seu gran rendiment com a central– a la banqueta del Camp Nou, Mathieu s’acomiadarà del Barça després de no rendir al nivell esperat al centre de la defensa, lloc al qual va arribar per substituir un mite com Carles Puyol i la seva allargada ombra.

L’empresa era massa difícil i tan sols el primer any es va acostar a complir les expectatives de central experimentat per liderar la línia defensiva del Barça. Amb les continuades lesions va perdre el to físic i la confiança total en el seu joc i va deixar patent el seu decreixement amb errades impròpies d’un central d’equip gran.

Amb aquest esperat adéu, el capítol de sortides anirà tocant a la fi, però encara quedarà esclarir el futur d’un altre dels centrals que també podria abandonar el club, Vermaelen, que va arribar procedent de l’Arsenal el mateix estiu que Mathieu i que tampoc ha donat la talla per gaudir d’una oportunitat amb Ernesto Valverde.