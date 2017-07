Desfullant la flor

El nom de Dani Ceballos ha agafat embranzida en la llista de possibles reforços del Barça després que dilluns el mateix vicepresident esportiu del Betis, Llorenç Serra Ferrer, confirmés que el club blaugrana s’ha interessat pel jove migcampista de només 20 anys. “Des del FC Barcelona em van demanar quina era la meva opinió sobre el jugador i jo els li vaig donar”, va manifestar el que va ser extècnic del Barça durant la temporada 2000/01. Però el Barça no ha estat pas l’únic dels grans club del continent que s’ha fixat en Ceballos. També el Real Madrid desitja fer-se amb el flamant millor jugador de l’europeu sub-21. De fet, la seva gran actuació en el torneig disputat a Polònia ha augmentat encara més la batalla. Per arrodonir-ho, els 15 milions d’euros de la seva clàusula de rescissió el situen com una gran oportunitat dins d’un mercat futbolístic en plena inflació de preus.

L’oferta del club blanc per aconseguir el traspàs del migcampista nascut a Utrera seria de 20 milions d’euros. La idea inicial era deixar-lo un any cedit al Betis, però l’aparició del Barça i altres competidors fa que aquest plantejament es desinfli. De fet, segons Radio Sevilla, la Juventus s’ha afegit a la pugna presentant una oferta també de 20 milions. Abans, l’Atlético de Madrid ja havia preguntat pel migcampista, però la sanció imposada per la FIFA que li impedeix fitxar durant aquesta finestra d’estiu el despenja de la cursa.

Pel que fa al Betis, tampoc renuncia a temptar el jugador perquè segueixi vestint de verd i blanc la propera temporada. En aquest sentit, li ha proposat la renovació, que el situaria com el futbolista millor pagat de la plantilla, a banda de presentar-li un projecte esportiu atractiu i en el qual en seria el protagonista. Això li traslladarà Quique Setién, nou entrenador bètic, per intentar convèncer-lo de que s’esperi un any abans de marxar, encara més revaloritzat. Per contra, aquesta proposta és molt difícil que pugui competir amb la que li puguin presentar el Barça, el Madrid o la Juventus. I és que oportunitats així no passen tots els dies.

Tot i que el Betis inicia avui la pretemporada, Ceballos no està encara convocat ja que tot just ha començat vacances després de participar en l’europeu sub-21 fins divendres passat. El migcampista, però, sí que va passar ahir a la tarda per les oficines de l’estadi Benito Villamarín, acompanyat pels seus representants per tal de tractar amb els dirigents del Betis les diverses propostes. La trobada va aixecar gran expectació ja que podia desembocar en l’anunci de quina era l’opció triada pel jugador. Per contra, les seves paraules a la sortida de l’estadi fan preveure que la incertesa sobre el seu destí s’allargarà. “D’aquí dues setmanes em veureu parlar”, va ser la breu declaració als nombrosos mitjans que l’esperaven a la porta de les oficines del Betis.

La decisió, per tant, està a la teulada de Ceballos, que pot aprofitar aquest dies de descans per acabar de valorar les opcions segons quins moviments es vagin produint. En aquest context, els sentiments del Ceballos l’acostarien als colors blaugrana. De fet, són diversos els missatges que ha difòs a Twitter elogiant els jugadors del Barça, a banda de sortir publicada una foto de quan era un infant amb la samarreta del Barça. A més, ha assenyalat Xavi i Iniesta com els seus referents futbolístics.

Per contra, les xarxes socials també hi juguen en contra en un possible traspàs al Barça. I és que en el seu historial hi ha piulades ofensives a Catalunya i els catalans. L’any 2012, amb motiu de la final de la copa del Rei entre el Barça i l’Athletic va reaccionar a la xiulada a l’himne espanyol publicant a Twitter greus insults que transmetien una catalanofòbia denunciable. Uns missatges que va escriure quan encara era un adolescent (15 anys) i que posteriorment ha esborrat del seu historial, però que juguen clarament en contra seu a l’hora de guanyar-se el beneplàcit de l’afició blaugrana.

Un altre aspecte a considerar del possible fitxatge és com encaixaria en la ja prou concorreguda zona ampla del Barça, amb Iniesta, André Gomes, Rakitic, Denis Suárez, Rafinha, Sergi Roberto... A més, el Barça també ha mogut fitxa per un altre migcampista de la talla de Marco Verratti. En aquest aspecte, on més s’ha desenvolupat Ceballos al Betis és com a interior esquerre, però la capacitat a l’hora d’associar-se i de moure’s entre línies li atorga una gran polivalència. Tot i tenir només 20 anys –el proper 7 d’agost en fa 21–, s’ha erigit en un referent dins l’onze del conjunt verd-i-blanc al llarg de les últimes dues temporades. En la darrera, ha acumulat fins a 30 partits de lliga –24 com a titular– i ha marcat dos gols.