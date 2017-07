L’Audiència de Barcelona accepta substituir la pena de presó a Messi per una multa

La secció vuitena de l’Audiència de Barcelona ha acceptat finalment commutar la pena de presó de 21 mesos a Leo Messi per una multa econòmica de 252.000 euros. El futbolista argentí va ser condemnat per defraudar a la hisenda pública un total de 4,1 milions d’euros durant els exercicis 2007, 2008 i 2009 en no haver tributat a l’Estat espanyol els ingressos (10,1 milions d’euros) percebuts per l’explotació dels seus drets d’imatge, i ara l’Audiència ha decidit acceptar la suspensió de la pena de presó a canvi del pagament de la multa, en la mateixa línia en la qual s’havia manifestat a favor la fiscalia el mes de juny passat. En l’acta d’execució, l’Audiència accepta el pagament de la multa amb una quota de 400 euros diaris per cada dia de condemna. Per al pare del jugador, Jorge Horacio Messi, també condemnat en la causa, l’Audiència ha substituït la seva condemna de 15 mesos de presó per una multa de 180.000 euros.

El tribunal ha tingut en compte que tant Leo Messi com el seu pare, Jorge Messi, no tenien antecedents penals i ha valorat positivament també el seu “esforç reparador”, ja que en el seu moment tots dos van retornar a Hisenda la quantitat defraudada i ja no tenien quantitats pendents de pagament en concepte de responsabilitat civil.