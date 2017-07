Denis Suárez és un dels futbolistes del Barça que ha començatmés tard les vacances. El gallec va disputar amb la selecció espanyola l’europeu sub-21, on es va penjar la medalla de plata, fins al 30 de juny i, igual que Gerard Deulofeu, no fa ni deu dies que està gaudint del descans amb la família i els amics. Tot i així, el repte de la temporada que ve per a Denis és molt gran, i té clar que les vacances del 2017 han de ser curtes. Així ho va explicar des de Galícia, on els últims dies ha compartit estones de futbol amb els nens i nenes que han volgut participar en el seu campus, que va acabar ahir mateix. “Tenia permís fins al dia 1 d’agost, però tornaré el 14 de juliol. Amb un parell de setmanes de descans en tinc prou”, va dir el migcampista blaugrana, que no vol perdre’s ni un dia amb Ernesto Valverde, per poder tenir les mateixes opcions de convèncer el basc que la gran majoria dels seus companys, que s’incorporaran entre dimecres i divendres de la setmana que ve. “Comença un nou entrenador i vull lluitar des del primer dia per un lloc a l’equip. Si tornés el dia 1 potser estaria en desavantatge”, va confessar el 6 blaugrana, que té clar que el Barça confia en ell per al futur. De fet, durant algunes setmanes, just a final de temporada, el seu nom va sonar com un dels jugadors que podria sortir del Barça aquest estiu, només un any després d’arribar, per poder desengreixar la nòmina de migcampistes, sobretot tenint en compte que en la seva primera temporada com a futbolista blaugrana va anar de més a menys i va acabar tenint un paper secundari en l’equip de Luis Enrique. Tot i així, la secretaria tècnica de l’entitat blaugrana no ha amagat mai que compta amb el gallec, i el futbolista té clar que no es pensa moure de Barcelona. “Estic molt il·lusionat amb aquesta nova etapa. El club i l’entrenador confien en mi i vull lluitar per la titularitat”, va assegurar Denis als mitjans de comunicació durant la celebració del seu campus a la seva terra, que s’ha fet durant aquesta última setmana.

El migcampista gallec, però, no vol perdre el temps, i divendres vinent s’incorporarà a la pretemporada de l’equip d’Ernesto Valverde. Ho farà el divendres dia 14 de juliol, quan estan convocats tots els futbolistes que a principis del mes de juny van tenir compromisos amb les seves seleccions, com per exemple els espanyols, Messi o Umtiti. Abans, Denis Suárez aprofitarà els darrers dies de vacances per gaudir dels paisatges de Grècia en companyia de la seva parella Sandra.