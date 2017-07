Hi ha equip per anys

Del començament de l’estiu ençà, Gerard Deulofeu és l’únic reforç que ha fet el Barça per a la propera temporada. De totes maneres, i tret de sorpresa o que hi hagi baixes inesperades, tampoc n’hi haurà més d’un parell o tres més d’aquí que acabi el mercat, bàsicament perquè enguany, a diferència dels anteriors, no fa falta que arribin mitja dotzena o més d’incorporacions. El que realment fa falta aquest cop, això sí, és encertar-la en les dues o tres peces, com a màxim, que falten per arribar. La plantilla blaugrana ja és llarga –ara mateix hi ha 25 jugadors amb contracte, tot i que està previst que en marxin quatre o cinc i en pugi almenys un del filial– i alhora, també de llarga durada, ja que la majoria de peces importants tenen contracte per a diverses temporades més.

Amb la renovació recent de Leo Messi, del tot prioritària, que per fi, després de molt de temps, ha deixat de ser la gran preocupació de gran part del barcelonisme, el futur de gairebé la totalitat de grans cracs de l’equip, està lligat al Camp Nou. I és que la propera signatura de l’argentí, que permetrà allargar el seu vincle amb el conjunt blaugrana fins al 2021, s’haurà d’afegir a les que ja han protagonitzat Ter Stegen i Rakitic recentment, Luis Suárez fa uns mesos, i Neymar i Busquets a principis de temporada. El futur, doncs, almenys a curt i mitjà termini, de moltes de les peces clau, bàsiques en els èxits dels últims anys –en les tres temporades de Luis Enrique a la banqueta, el Barça ha guanyat 9 títols dels 13 possibles– està més que assegurat. El trident de fet, té contracte per a quatre temporades més. A falta dels fitxatges que es facin i que han de permetre fer un salt més de qualitat, Ernesto Valverde, que va signar per dos anys amb opció a un altre, pot estar tranquil.

Només hi ha un jugador del Barça, tot i que no un qualsevol, que acaba contracte l’any que ve. Es tracta del capità, Andrés Iniesta. El club el vol renovar però serà ell qui decideixi si penja les botes com a blaugrana o si opta per aventurar-se lluny del Camp Nou per posar punt final a la seva carrera. És l’única operació realment urgent que ha d’afrontar la secretaria tècnica pel que fa a renovacions, tant per temps com per la importància del jugador en qüestió. Molt més de marge hi haurà per treballar en la continuïtat de dos jugadors també molt importants, com són Gerard Piqué i Sergi Roberto, que finalitzen contracte al 2019. Aleshores, el central tindrà 32 anys així que aquest podria ser el seu últim contracte com a blaugrana. Diferent és el cas de Sergi Roberto, per qui s’han refusat fins i tot ofertes. El reusenc encara ha de passar l’equador de la seva carrera i el Barça vol que la continuï vestint la seva samarreta. Per això, haurà de millorar-li la fitxa, ja que la seva clàusula de rescissió, de només 40 milions d’euros, també representa una oportunitat de mercat per a molts dels clubs més potents del continent. No són, però, els únics amb només dos anys més de contracte. Mascherano, Vermaelen, Douglas, Samper, Deulofeu i Munir també estan en la mateixa situació. En el cas de l’argentí, però, que al juny del 2019 tindrà ja 35 anys, tot indica que seria al seu final al Barça. Amb Deulofeu i Samper, tot dependrà del seu rendiment aquesta temporada. En el cas del migcampista faltarà veure si al Barça o en un altre lloc com a cedit. Pel que fa a la resta, se’ls busca destí, en forma de traspàs.

Ampli ventall d’edats