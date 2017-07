Benedito ja té el suport

El que va anunciar a principis del mes de juny sembla que es podrà fer realitat unes setmanes després, i és que Agustí Benedito va anunciar ahir a través dels seus comptes a les xarxes socials que ja disposa del nombre d’adhesions suficient per tirar endavant el procés per iniciar un vot de censura contra la junta de Josep Maria Bartomeu. Tot i que no ha dit quina és la xifra d’adhesions que ha aconseguit a través del telèfon i el lloc web que va posar en marxa fa setmanes, l’excandidat va afirmar que aquesta setmana oferirà una roda de premsa per donar-ne més detalls.

Ara, Benedito haurà de seguir els passos i terminis que marquen els estatuts de l’entitat, i per tant haurà de presentar un escrit adreçat a la junta directiva en què anunciï que els volen sotmetre a un vot de censura i demani que li facin entrega de les paperetes oficials per demanar el suport als socis. La junta té un termini de cinc dies hàbils per entregar les paperetes, i des que se li lliurin les paperetes, l’excandidat tindrà un total de catorze dies hàbils per recollir un total de 15.626 signatures de socis amb dret a vot, que correspon a un 15% de la massa social que podria participar en el futur vot de censura. Si aconseguís la fita, la junta directiva hauria de convocar la votació i, en cas que la moció superés els dos terços dels votants –sempre que hi participessin un mínim del 10% dels socis del club–, la junta seria automàticament rellevada. Si no s’assolís aquesta majoria, no es podria presentar un nou vot de censura fins al cap d’un any.

Malgrat la dificultat d’obtenir les més de 16.000 signatures necessàries, Agustí Benedito considera que és possible perquè “el Barça viu la pitjor crisi institucional dels darrers quaranta o cinquanta anys”, segons va dir ell mateix en la presentació de la campanya de captació de suport.

Ara caldrà veure si la polèmica entre Benedito i el portaveu del Barça, Josep Vives, per la factura suposadament no pagada per l’excandidat al club, suposa algun problema, ja que segons va explicar Vives en roda de premsa, no tenir deutes amb l’entitat és un “requisit” per engegar un procés com un vot de censura.