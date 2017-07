Operació Paulinho

José Paulo Bezerra Maciel Júnior, nascut a São Paulo el 25 de juliol del 1988 –d’aquí quinze dies fa 29 anys– i conegut com a Paulinho. Un nom que passa a encapçalar les travesses per erigir-se en el primer reforç del Barça per a la temporada 2017/18. De fet, l’operació es pot resoldre aquesta mateixa setmana, propiciada per dos factors: d’una banda la sintonia entre el jugador i el Barça a l’hora d’acordar les condicions que tindria el seu contracte com a blaugrana; de l’altra, el termini establert per la Superlliga xinesa per realitzar noves altes. Un període que s’acaba divendres i, per tant, suposa una data important perquè el Guangzhou Evergrande, actual club del migcampista brasiler, pugui buscar algun recanvi si es tanca l’acord per al traspàs.

El desig de Paulinho de vestir la samarreta del Barça és ferm i el mateix jugador ho ha declarat obertament els últims dies. “Com és obvi, estic pensant en el Barça”, va manifestar dissabte, després del partit que entre el Guangzhou Evergrande i Beijing Guoan. De fet, en les últimes hores han transcendit les condicions de la proposta que li ha presentat el Barça. La durada del contracte seria per als propers quatre anys –o sigui, fins a la temporada 2020/21–, mentre que el migcampista també estaria disposat a rebaixar-se considerablement el sou per ajustar-se a l’escala salarial de la plantilla blaugrana. I és que el sou del migcampista és un dels més elevats de la lliga xinesa i s’enlairaria a uns nou milions d’euros. Una xifra que estaria disposat a disminuir aproximadament fins a la meitat per tal de poder jugar al costat de Messi, Neymar, Iniesta i companyia.

La clau per donar l’impuls definitiu al fitxatge de Paulinho passa perquè el Barça i el Guangzhou arribin a un acord de traspàs. En aquest context, els responsables blaugrana hauran d’insistir després que el club xinès desestimés una primera oferta de 20 milions d’euros. “Paulinho, que va signar la renovació el gener del 2017, és un jugador important per al nostre club a llarg termini. És per això que hem donat una resposta oficial al Barcelona. Refusem la seva oferta per Paulinho, no està en els nostres plans vendre el jugador”, va respondre en un comunicat públic gens habitual en afers de fitxatges. La nota, però, també expressava “gratitud” al Barça pel fet de tenir el jugador “en tan alta estima”, una cordialitat també poc usual i que permet interpretar que la relació entre els dos clubs segueix oberta.

Cost assenyat