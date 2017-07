El filial i els dos juvenils, a càrrec d’Amor i Bakero

A la reestructuració del futbol formatiu que està duent a terme el Barça en les últimes setmanes, li faltava un últim pas. Després de saber-se fa uns dies que Pep Segura passava a ser el nou mànager esportiu de l’àrea de futbol, calia saber qui serà el seu substitut com a responsable del futbol formatiu professional. I no serà feina d’una sola persona, sinó de dues. De fet, seran dos emblemes de l’entitat els que es faran càrrec dels últims passos dels jugadors del planter abans d’arribar al primer equip. Guillermo Amor i José Mari Bakero formaran la parella que s’encarregarà del Barça B de Gerard López, el juvenil A de Gabri Garcia i el juvenil B de Quique Álvarez, i estaran a les ordres de Segura. Amb aquest nou càrrec, Amor i Bakero tornen al club blaugrana amb responsabilitats esportives.

A més de ser el comissionat de Wembley 92 encarregat de l’organització de l’homenatge que es va fer fa unes setmanes a l’equip que va aconseguir la primera copa d’Europa de futbol del club –en què tant ell com Amor van participar molt activament, en el partit i en algunes de les activitats prèvies– i l’entrenador del Barça Legends, Bakero ha estat ajudant de Llorenç Serra Ferrer i Louis van Gaal a la banqueta del primer equip, a més d’entrenar diversos equips, per exemple la Real Sociedad, i el filial del Màlaga. A part de l’experiència en la lliga espanyola, l’heroi de Kaiserslautern també ha entrenat el Puebla mexicà, el Polònia Varsòvia i el Lech Poznan polonès, el Club Juan Aurich peruà i el Deportivo La Guaira veneçolà. Per la seva banda, Guillermo Amor només té una experiència com a entrenador, que el va dur a Austràlia, a l’Adelaida United, on va arribar la temporada 2014/15 com a director esportiu i al qual va entrenar els cursos 2015/16 i 2016/17. El de Benidorm, a més, té experiència en el futbol formatiu del Barça, ja que durant anys es va fer càrrec del planter blaugrana. De fet, Amor va ser director de la Masia i de la ciutat esportiva Joan Gamper del 2003 al 2007 i, posteriorment, director esportiu del futbol formatiu entre el 2010 i el 2014.

A més, tots dos són mites del club blaugrana, membres del dream team de Johan Cruyff. Amor i Bakero van aixecar quinze títols amb el Barça, entre ells la copa d’Europa de Wembley, i van ser dos dels futbolistes més importants del conjunt blaugrana amb la llegenda holandesa a la banqueta.