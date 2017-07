Fuentealbilla ja té el seu Cruyff Court

El projecte dels Cruyff Courts, nascut de la col·laboració entre les fundacions de l’exentrenador holandès, el FC Barcelona i La Caixa, se segueix ampliant, i ahir se’n va inaugurar un a Fuentealbilla, que s’afegeix als que ja hi ha a Sant Guim de Freixenet, l’ambaixador del qual és Gerard Piqué; a Martorell, de Hristo Stòitxkov; a Badia del Vallès, de Sergio Busquets; a la Pobla de Segur, de Carles Puyol, i a Terrassa, de Xavi Hernández. Com no podia ser de cap altra manera, el Cruyff Court de Fuentealbilla té com a ambaixador Andrés Iniesta, el fill pròdig d’aquesta localitat.

A la inauguració del Cruyff Court Andrés Iniesta van assistir l’alcalde de Fuentealbilla, Ángel Salmeron; la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura; el director de l’àrea d’acció comercial i educativa de la Fundació Bancaria La Caixa, Xavier Bertolín; la directora territorial de CaixaBank a Castella-la Manxa, María Jesús Català, i com a representants del Barça, el vicepresident primer i de l’àrea social, Jordi Cardoner, i el director d’esports professionals, Albert Soler.

Els Cruyff Courts són petits camps de futbol, l’objectiu dels quals és fomentar l’esport i inculcar valors com els de la integració, la responsabilitat, el joc en equip, la integració personal i l’educació en hàbits saludables per evitar el sedentarisme i prevenir l’obesitat infantil. “Agraeixo a la Fundació Johan Cruyff per voler estar aquí i formar part del llegat del Johan. Em fa molt feliç que una cosa que és part del seu llegat estigui aquí, al meu poble. Tant de bo jo hagués pogut tenir aquest tipus d’instal·lació quan era nen”, va afirmar Iniesta. Més de 200 nens de l’escola CEIP Cristo del Valle de Fuentealbilla també van assistir a la inauguració.