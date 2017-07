Les informacions sobre el futur de Neymar estan sacsejant la gira de pretemporada del Barça als Estats Units. La plantilla blaugrana, lògicament, no és aliena a tot el que està passant i espera resignada que el serial acabi bé, és a dir, que Neymar continuï amb ells. Gerard Piqué va ser protagonista quan diumenge va penjar a les xarxes socials una fotografia al costat de Neymar somrient amb l’afegitó “Es queda”. Un gest que Jordi Alba espera que sigui veritat i no pas una broma del central català. “Haureu de preguntar a Geri sobre aquestes declaracions. Això és el que parlarà amb Ney. Jo no he parlat gens amb Ney sobre aquest tema. Surten moltes coses. Espero que el que ha dit Piqué no sigui una broma”, va insistir.

El lateral està convençut que Neymar està “feliç” al Barça i que veu el seu company “tranquil”. Ara bé, a diferència de Piqué i altres companys, ell no ha fet cap aproximació cap al brasiler per demanar-li que es quedi. “Jo no haig de convèncer ningú de res. No estic al cap de cap dels meus companys. Per mi, és el millor club del món. Jo estic aquí, a casa, amb la meva família. Cada jugador té la seva opinió i s’ha de respectar, però Ney continua sent jugador del Barça i esperem tenir-lo aquí durant molts anys”, va dir. Sobre tot aquest afer va concloure que és lògic que aixequi polseguera perquè Neymar “és un dels millors jugadors del món”.

Alba també es va mostrar molt satisfet després d’aquesta primera setmana de treball per terres americanes sota les ordres de Valverde, al qual va elogiar. “Estic molt content per com s’estan fent les coses, el cos tècnic i els jugadors. Veiem tota la confiança que ens tenen. Està fent un bon treball, és un home molt tranquil, que té les idees molt clares. Poc a poc estem agafant conceptes”. I un d’aquests és la pressió avançada, que va funcionar bé contra la Juventus. “La temporada passada ens va costar més. Aquesta és la línia, recuperar la pilota el més amunt possible”.