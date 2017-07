El vot de censura s’iniciarà el primer dia de setembre

El vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva es formalitzarà el dia 1 de setembre. Així ho va explicar ahir el seu impulsor, Agustí Benedito, excandidat a la presidència del club el 2010 i el 2015. Aquell dia, dos socis del seu equip sol·licitaran les paperetes per iniciar els tràmits, unes butlletes que el club haurà d’entregar durant els següents cinc dies hàbils. A partir d’aquell instant, l’equip de Benedito tindrà 14 dies hàbils per recollir el suport dels socis i espera poder tenir tres partits al Camp Nou per recollir les 16.500 firmes necessàries.

Dos de lliga, segur: el del cap de setmana del 9-10 de setembre, quan el Barça rep l’Espanyol, i deu dies després, en la jornada intersetmanal del 19-20 de setembre, quan qui visita l’estadi és l’Eibar. I en funció del sorteig de Champions espera poder disposar d’aquest tercer partit i no descarta, tampoc, aprofitar el Girona-Barça a Montilivi.

Benedito va explicar que ja està negociant amb l’Ajuntament de Barcelona per poder disposar de cinc punts de recollida de suports al voltant del Camp Nou, mentre que va assegurar que ha rebut “bona disponibilitat” per part del club per tenir dues carpes més dins de l’estadi en els dies de partit. “Existeix malestar al Barça. Soc conscient que és difícil, però el vot de censura se celebrarà. Dubto que ara Bartomeu rebi el suport que va tenir en les últimes eleccions. Hi va haver 21.500 vots que no van ser per a Bartomeu, i crec que si els facilitem aquesta possibilitat donaran suport al vot de censura”, va assenyalar Benedito, que va revelar que ja disposa de l’adhesió d’11.06 socis. Benedito va tornar a reclamar que seria positiu que l’expresident Joan Laporta o l’exdirectiu Toni Freixa prenguessin partit i donessin suport al vot de censura. “Aniria molt bé que Laporta fes un pas endavant, o el mateix Toni Freixa. Qualsevol persona de rellevància serà molt benvinguda”, va dir. Benedito creu que serà més fàcil guanyar el vot de censura que no pas aconseguir totes les firmes necessàries. Finalment, no es va estar de parlar del serial de l’estiu, és a dir, sobre el futur de Neymar. Benedito considera que el brasiler està més a prop de marxar al PSG que no pas de quedar-se al Barça i va criticar l’actuació de la directiva en tot aquest assumpte per “inconsistència”. Ara bé, creu que s’hauria de fer el possible perquè es quedés. “Jo soc partidari de mantenir Neymar. Com si fos un tauler d’escacs, Messi és el rei i Neymar, la reina. Jo no sacrificaria la reina, i ningú ho faria, si no fos reina per una altra reina, i aquesta no existeix. No podem perdre Neymar i portar un peó, un alfil o un cavall. Bartomeu no té les idees clares. És intolerable com s’està gestionant tot això”, va dir. També va censurar l’actitud del jugador brasiler, que continua sense pronunciar-se. “És inacceptable. Estem arribant a uns nivells inimaginables. El jugador es deu a la institució. No és secret que va cobrar una prima de renovació que no s’allunya dels 50 milions per renovar l’any passat. No fa ni un any! És exigible una petició perquè es manifesti i posar fi a aquesta especulació”, va concloure.