El 4 d’agost, al Nou Estadi

Un cop finalitzi la gira pels Estats Units, i tres dies abans de disputar el trofeu Joan Gamper contra el Chapecoense, el Barça jugarà el divendres 4 d’agost (20.00 h) un amistós al Nou Estadi de Tarragona contra el Nàstic, entrenat des d’aquesta temporada per Lluís Carreras. Serà el quart compromís d’aquest estiu per als d’Ernesto Valverde, que dissabte van derrotar la Juventus i encara s’han d’enfrontar al Manchester United i al Madrid en terra nord-americana. D’aquesta manera, el Barça també complirà amb el compromís adquirit en el seu moment per Sandro Rosell de visitar el camp del Nàstic, amb motiu del 125è aniversari del club grana. Tret de sorpresa o lesió, tots els cracs blaugrana participaran en aquest test, ja que, a més, el mateix dia el Barça B també té programat un amistós contra el Girona. El preu de les entrades serà de 15 euros a les zones de gol, de 20 euros a preferent i de 30 euros a tribuna. Els socis del Nàstic que hagin renovat el seu abonament fins al dia 31 de juliol, però, tindran l’accés gratuït.