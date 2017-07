“Millor jugar ara contra ells

José Mourinho sempre és un personatge a escoltar. El portuguès compleix la seva segona temporada a la banqueta del Manchester United, després de guanyar el curs passat l’Europa League. Aquesta matinada s’enfronta al Barça, un equip que valora i considera i amb el que tancarà la gira pels Estats Units, on ha estat preparant a consciència el primer títol de la temporada, la Supercopa d’Europa que disputarà contra el Real Madrid el 8 d’agost. “Vam començar la gira jugant contra equips de la MLS que estaven en competició i ens va anar bé. Després vam jugar contra un dels millors equips de la Premier (el City de Guardiola) i l’altre dia contra el Real Madrid, un gran Real Madrid en la primera part al que només li faltaven Ramos i Cristiano. Tancar la gira contra el Barça serà molt positiu. Té nou entrenador i aquí estan tots els seus jugadors perquè no van disputar finals ni altres competicions. No estic obsessionat amb el resultat en aquests partits i tindran minuts tots els meus jugadors. És millor jugar ara amb el Barça que no en els trobem a la lliga de campions. Jugar contra el Barça és la millor maner de tancar aquesta gira”, deia el portuguès des de l’Universitat de Georgetown, lloc on el Manchester United ha entrenat aquests dies d’estada a Washington.

Mourinho va valorar els fitxatges que ha fet el Manchester United aquest estiu, però en vol més. “Hem fet una gran incorporació amb Lukaku. Tenim la davantera coberta, però ens falta més. Vull algun jugador més per trobar l’equilibri. Sé que els tindré, però entenc que no és fàcil perquè hi ha club que estan pagant massa i estan creant un mercat fora de control i estrany”. I en aquest sentit no va tancar la porta a Gareth Bale, tot i que sense citar el nom del jugador gal·lès del Real Madrid. “Tinc un bon mig del camp, però és cert que m’agradaria tenir un jugador de banda, ràpid, que desequilibri. Parlo de posicions, però no de noms perquè no m’agradaria tampoc que altres entrenadors parlessin dels meus jugadors”, va dir Mourinho.