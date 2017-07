La primera oferta per Coutinho ja és sobre la taula

L’operació per intentar fitxar Philippe Coutinho continua avançant pas a pas i, després que el Barça ja hagi arribat a un acord amb el jugador, tal com va avançar RAC1, ara és l’hora d’intentar convèncer el seu club, el Liverpool. L’atacant brasiler compleix cinc temporades a Anfield, on s’ha convertit en una peça clau i en un dels millors jugadors de la Premier League, però ara vol fer el salt al Barça, i així ho ha fet saber ja al seu club i al seu actual entrenador, Jürgen Klopp, fins al punt de pressionar perquè el seu possible aterratge al Camp Nou acabi sent una realitat.

El conjunt anglès, doncs, es va fent a la idea que serà molt complicat retenir Coutinho i, tot i que no posarà les coses fàcils, sí que està avingut a negociar, a diferència del que li va passar al Barça amb el PSG en l’intent frustrat per incorporar Verratti. Amb el conjunt parisenc, el club blaugrana va topar amb un autèntic mur i no va poder ni arribar a presentar una oferta, cosa que, en canvi, sí que ha succeït ja amb l’equip del Merseyside. Globoesporte, de fet, ja va assegurar ahir que la primera proposta del Barça al Liverpool és de 70 milions d’euros més 10 en variables. El mateix mitjà brasiler també explica que André Cury, un dels representants del club blaugrana que ha viatjat a Anglaterra per intentar tancar la contractació del jugador de 25 anys, ja s’ha reunit amb els seus agents. Tot i l’oferta milionària del Barça, però, el Liverpool sembla difícil que deixi escapar Coutinho si no és per una suma que s’apropi o fins i tot arribi als 100 milions d’euros. En cas d’arribar-hi, la seva contractació superaria la de Luis Suárez, per qui el Barça va pagar fa tres anys, també al Liverpool, 81 milions d’euros. El de l’uruguaià, després del cost global de tota l’operació per portar Neymar, és el fitxatge més car fet fins ara pel conjunt blaugrana.

També per Paulinho