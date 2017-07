Neymar continua donant victòries al Barça

Neymar continua, de moment, sent jugador del Barça. I com a crac que és continua resolent partits. El brasiler ha donat la segona victòria a l’equip d’Ernesto Valverde en aquesta gira, aquesta contra el Manchester United de José Mourinho en un partit en el que a la mitja part Josep Maria Bartomeu s’ha trobat amb l’expresident dels Estats Units, Barack Obama.

La primera part ha servit per veure per primera vegada junts al trident en aquesta pretemporada. És bo poder gaudir d’ell perquè qui sap si la setmana vinent un dels tres membres, Neymar, acaba deixant el Barça i desmuntant la que és en l’actualitat la millor davantera del món. I com acostuma a passar sempre que juguen els tres, són ells els que monopolitzen les jugades de perill blaugrana.

El partit ha començat amb un ritme lent, lògic a aquestes alçades de pretemporada, que ha trencat l’equip de Mourinho amb un ràpid contraatac amb rematada fora de Lukaku, un dels reforços dels red devils per aquest curs, arribat de l’Everton per 85 milions d’euros. A l’atac del Manchester United, ha respost el Barça amb tres accions seguides, dues de Messi i una de Luis Suárez. De Gea i el pal han evitat el primer gol del partit. Eren minuts per als porters, perquè Cillessen ha respost posteriorment a dues rematades perilloses de Pogba i Rashford. L’última mitja hora de la primera part ha estat de clar domini blaugrana contra un Manchester United massa replegat. I és que Mourinho no arrisca ni en els amistosos, deixant sempre quatre homes en defensa. Però no li ha servir al portuguès per evitar el primer gol del Barça. Havia hagut de sortir Valverde una estona de la seva banqueta perquè el Barça havia deixat de fer la pressió que tan bé li havia sortit contra el Juventus. El nou tècnic vol l’equip junt i durant uns minuts estava tan separat com en molts partits la passada temporada. Quatre instruccions seves han provocat que es recuperés la pressió. I han arribat més oportunitats per al trident, convertint Neymar en gol una passada en profunditat de Messi després d’una relliscada de Valencia.

Com havia fet contra el Juventus, Valverde ha canviat tot l’equip a la mitja part, mantenint només Cillessen a la porteria. Sense cap dels membres del trident sobre el terreny de joc, la capacitat ofensiva dels blaugrana ha baixat molt i en els primers vint minuts només s’ha registrat una oportunitat de Paco Alcácer que Romero ha enviat a córner després d’una errada greu de Bailly. Per contra, tampoc ha passat per molts problemes en defensa, limitant-se els anglesos a rematar des de fora de l’àrea.

Sí ha servit la segona part per veure un parell de novetats en clau blaugrana. Important la presència de Sergi Roberto com a mig centre, demostrant el de Reus que és un dels jugadors més polivalents de la plantilla i que aquest curs està destinat a jugar en el mig del camp. La segona són els minuts que van tenir un parell de jugadors que haurien de sortir, com Vermaelen i Munir. Molt correcte ha estat el partit del central belga, bé en l’anticipació i en el joc aeri, demostrant que si les lesions el respecten pot formar part de la plantilla blaugrana.