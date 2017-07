Vermaelen i Munir van tenir una oportunitat

Quatre dels futbolistes que han viatjat fins als Estats Units amb l’expedició blaugrana van jugar la temporada passada en altres clubs cedits pel Barça. Es tracta de Sergi Samper, Douglas, Vermaelen i Munir. Tots quatre van tornar de les seves respectives cessions i no saben encara on jugaran quan comenci la competició. Algun d’ells encara té la possibilitat de quedar-se al Barça, tot i que tot dependrà de com evolucioni el mercat. És el cas del migcampista del planter Sergi Samper. El barceloní va fer una bona primera part en el partit contra la Juventus actuant com a mig centre i podria ser un bon relleu per a Sergio Busquets. Contra el Manchester United només va disputar els últims cinc minuts després que Sergi Roberto tingués una sobrecàrrega. Samper va explicar després del primer partit que lluitarà per quedar-se, però que dependrà de la decisió de Valverde, amb qui encara no ha parlat. I que si ha de tornar a marxar cedit, estudiarà amb el club el seu nou destí. Només 50 minuts de Samper en aquesta gira. De fet, aquests quatre jugadors són els que menys han participat en els dos partits que ha jugat l’equip blaugrana, Ezkeitia i Ortolà, els dos porters del filial, a banda. Van tenir minuts contra el Manchester United, Munir i Thomas Vermaelen, tots dos van jugar la segona part. Cap dels dos ha pogut concretar encara la seva sortida. Munir va jugar la temporada passada al València i poques coses va demostrar en el partit de Washington, en el qual va actuar enganxat a la banda dreta formant davantera amb Alcácer i Arda Turan.

La sortida de Munir està aturada per la quantitat que demana el Barça per ell, 30 milions d’euros. Hi va haver interès del Zenit de Sant Petersburg, però no va fructificar i tot fa pensar que el club haurà de rebaixar les seves pretensions econòmiques.

Millor partit va fer Vermaelen contra el Manchester United. El belga, que va jugar l’any passat a la Roma amb poca participació per culpa de les lesions que el persegueixen des de fa temps, va tenir una bona actuació en defensa al costat de Piqué. Va estar sobri en l’anticipació i segur en el joc aeri, demostrant que té qualitat per jugar al Barça al costat de Piqué, Umtiti i Mascherano, i que només les lesions representen un problema per a la seva continuïtat. Hi ha hagut interès d’algun equip de la Premier pel belga, però no s’ha pogut concretar res. “Estan a l’equip i estem comptant amb ells. És veritat que estem en un període en el qual a mi m’agrada provar totes les possibilitats que tinc. La pretemporada va avançant i prendrem una decisió respecte a la composició de la plantilla”, va explicar Valverde després del partit de Washington.

Pitjor està sent la pretemporada de Douglas. El brasiler s’ha convertit en inseparable de Neymar, però Valverde no li ha donat minuts fins ara. El lateral, que la temporada passada va jugar cedit a l’Sporting de Gijón, ha vist els 180 minuts que ha jugat el Barça als Estats Units des de la banqueta i queda clar que el seu futur està lluny del Camp Nou, i més després de l’arribada de Semedo i la presència a la seva posició del portuguès i Aleix Vidal.