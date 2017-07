Mosaic contra el Madrid

El Barça s’acomiadarà demà de la gira americana amb el partit amistós contra el Real Madrid a Miami, i ho farà amb un mosaic d’agraïment als EUA abans del matx. En un lateral del Hard Rock Stadium, el club ha preparat un tifo amb la frase In our style we trUSt (‘creiem en el nostre estil’), fent referència especial als EUA amb les lletres US en color groc. El club blaugrana donarà d’aquesta manera les gràcies al país nord-americà i als seus habitants per la fantàstica acollida que ha tingut durant l’estada al país. El lema escollit en aquest clàssic amb tanta expectació també serveix per reforçar a nivell global l’aposta del club per la seva filosofia.

El Barça i Madrid afronten el partit amb dinàmiques ben diferents, els de Valverde han guanyat els seus primers amistosos contra la Juventus i el Manchester United, amb el trident en la seva màxima esplendor. Mentre que el conjunt de Zidane va empatar (1-1) contra l’equip de Mourinho i va perdre dolorosament contra el City (4-1) de Guardiola.