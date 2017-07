L’últim clàssic del trident?

El Barça posa demà punt final a la gira pels Estats Units. I ho fa amb un partit que només s’ha vist una vegada fora de l’Estat espanyol, a Veneçuela l’any 1982, un clàssic contra el Real Madrid. Els de Zinedine Zidane arriben al duel després de perdre contra el Manchester United en els penals i ser golejats dimecres pel Manchester City de Pep Guardiola (4-1). Els d’Ernesto Valverde, en canvi, han obtingut dues victòries, contra la Juventus (2-1) i contra el Manchester United (1-0), en aquesta gira. Neymar ha marcat els tres gols dels blaugrana i s’ha convertit en protagonista dins i fora del terreny de joc, ja que les incògnites sobre el seu futur són interminables.

El davanter brasiler continua debatent-se entre marxar al París Saint-Germain o continuar de blaugrana. Des de París s’apunta que el club de Nasser al-Khelaifi té tots els números per guanyar la partida i que intentarà en els propers dies negociar amb el Barça per no pagar la clàusula de rescissió del brasiler, que és de 222 milions d’euros, per tal que l’operació es consideri un traspàs i evitar així possibles problemes fiscals a Neymar o al seu pare.

El club blaugrana assegura que, si arriba el moment, no estan disposats a negociar, i que si el PSG vol Neymar haurà de pagar la clàusula de rescissió, i això faria que l’operació s’enfilés fins a gairebé els 300 milions d’euros per pagar tots els impostos. Es confia, però, que Neymar acabi quedant-se al Barça. Per aconseguir-ho, a banda de la pressió que han fet sobre Neymar els seus companys de vestidor, el club hi ha abocat tot el seu poder. Després del partit contra els red devils, Raül Sanllehí i Robert Fernández van deixar el camp amb el pare de Neymar i André Cury, que treballa per al Barça al Brasil i és molt proper a Neymar. Tots tres també estan pressionant, com ho tornarà a fer el president del club, Josep Maria Bartomeu, ara que ha tornat a la gira. En declaracions al diari The New York Times, el dirigent va insistir que el Barça vol que Neymar es quedi, però també va admetre que “si els jugadors volen marxar, ells poden decidir”.

Al Barça són conscients que el club perdria molt amb la marxa de Neymar i la fi del trident, la millor davantera que hi ha ara al món. Tres jugadors que són amics fora del camp i que s’entenen a la perfecció al terreny de joc, com van demostrar en la primera part contra el Manchester United, els primers 45 minuts que han jugat plegats aquest curs. Neymar, Luis Suárez i Messi es van buscar i es van trobar constantment. Les combinacions entre ells van fer mal a la defensa de José Mourinho i l’únic gol del partit va arribar després d’una passada de Messi que va aprofitar Neymar després que Valencia anés a terra. La complicitat entre tots tres és tan gran que després del partit i quan l’equip encara era al FedEx Field, van comentar el gol a Instagram. “Bon partit i millorant dia a dia. De res, Ney, pel bloqueig”, deia l’uruguaià fent referència a la jugada del gol dels de Valverde. No trigava a contestar Neymar: “Gràcies, gras.”

Seria una llàstima que el trident es trenqués després del clàssic de Miami i ja no arribés al primer partit oficial de la temporada, la supercopa espanyola, que, precisament, serà un altre clàssic. De moment, Valverde continua pensant en la continuïtat del brasiler. “Jo veig molt content Neymar. L’única notícia que tenim és que continua amb nosaltres, i espero que així sigui”, deia el tècnic. De fet, el sentiment de Valverde és el de tota la plantilla. Seria una pena que es desfés el trident. “Crec que Neymar es quedarà, perquè està molt content aquí i seria el millor per a nosaltres. No em toca a mi dir-ho, però seria una llàstima que el trident es trenqués”, creu el jove Carles Aleñá, que acumula elogis per als tres davanters, com Valverde. “És un privilegi entrenar-los. Fan fàcil al camp coses que semblen difícils per a la resta.” Neymar, a més a més, no tornarà amb l’equip després de la gira americana, perquè se l’espera a l’Àsia per complir amb uns compromisos comercials amb el Barça.

El clàssic