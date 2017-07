“L’arribada de Valverde augmenta la motivació”

Gerard Piqué va avalar públicament l’arribada de Valverde al Barça. En una entrevista que va concedir a la revista japonesa Soccer King mentre era al Japó per presentar el nou patrocini amb Rakuten, un dels homes més importants dins el vestidor va parlar clar sobre el relleu a la banqueta del club blaugrana. “Amb l’arribada de Valverde augmenta la nostra motivació”, va explicar l’experimentat central.

Els canvis d’aire a les banquetes sempre són sinònim d’una revitalització entre els jugadors, i així ho veu Piqué. Aquesta motivació i les ganes d’agradar al nou tècnic s’han vist en els primers partits de pretemporada, i el central blaugrana confia que els serviran per seguir guanyant. “Hem canviat molt d’entrenador, hem comprat i venut molts jugadors, però la filosofia del Barça com a club ha estat la mateixa. No hi ha necessitat de canvi”, va afirmar el jugador barceloní fent referència als darrers anys del Barça.

Sobre el seu futur quan deixi el futbol professional, Piqué –30 anys– va tornar a remarcar el seu principal desig: “No estic fet per ser entrenador. Vull ser president del Barça, aquest és el meu somni. Quan em retiri m’agradaria fer el que estigui a les meves mans pel club que estimo.” Tot i que no entra en els seus plans, va voler opinar sobre les polèmiques arbitrals i els casos de corrupció en el futbol. “Si fos president de la FIFA en un futur, canviaria el sistema d’àrbitres. Es veu que fan la seva feina sota una forta pressió durant el partit. Amb el fi d’eliminar la controvèrsia i la injustícia, penso que seria millor canviar l’entorn i introduir la tecnologia.”

També va voler aparcar les males actuacions arbitrals que la temporada anterior va rebre el Barça i que ell mateix va criticar públicament, però ara, ja més relaxat, assegura: “Tan aviat com comença una nova temporada, la mentalitat canvia completament. No tinc un sentiment negatiu contra els àrbitres.”

Per a aquest any, en què s’enceta l’etapa Valverde, Piqué sols té un desig, seguir sumant títols amb el seu club de tota la vida i tornar a regnar a Europa: “Vull guanyar i estic jugant al Barça. Això s’ha convertit en una motivació important. Des que era un nen somiava a jugar al Camp Nou. Vull seguir jugant aquí tants anys com sigui possible.”