El Barça s’estrenarà el diumenge 20 d’agost

L’estrena del Barça en la lliga ja té data i hora confirmades. Els de Valverde jugaran el seu primer partit el diumenge 20 d’agost a les 20.15 hores contra el Betis al Camp Nou. El matx serà la reedició del partit que va encetar la temporada anterior, just un any després. En aquella ocasió, els blaugrana es van imposar per 6-2 amb tres gols de Luis Suárez, dos de Messi i un d’Arda Turan. El Barça acumula vuit victòries consecutives en la primera jornada, i no perd com a local en l’estrena de la lliga des de l’any 1939.

Just després que acabi aquest partit, començarà a Riazor l’enfrontament entre el Deportivo i el Madrid –2215 h–, que tancarà la jornada del diumenge.

efe