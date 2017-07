L’explicació sembla que està en 26 milions d’euros

Tothom comença a tenir clar que Neymar abandonarà el Barça i posarà rumb a París per jugar al PSG de Nasser al-Khelaifi, per molt que els seus companys l’hagin intentat convèncer perquè continuï com a blaugrana. I sembla ser que serà la setmana vinent quan s’oficialitzarà l’adeu del brasiler al Barça. Comencen a tenir assumit els directius del club blaugrana que perden Neymar, com també que no volen negociar amb el club francès i que exigiran que paguin la clàusula de rescissió del futbolista, 222 milions d’euros; fet que vol evitar el PSG, perquè hauria de pagar els impostos corresponents i l’operació pujaria fins als 300 milions d’euros, per això volen negociar. Aquesta és una de les raons per les quals s’ha dilatat el passi de Neymar al club parisenc, però n’hi ha d’altres que afecten el davanter brasiler i el seu pare i representant i que explicarien perquè continuen muts i perquè encara continuen jugant al Barça. La clau sembla ser els 26 milions d’euros. Són els que el pare de Neymar ha de cobrar aquest 31 de juliol com a prima de renovació del nou contracte que el seu fill va signar el mes d’octubre passat, un acord que dura fins al 2021 i que està a punt de trencar-se.

A més, també es contemplen com a raons per les quals Neymar continuï encara de blaugrana, alguns acords comercials que havia de complir el brasiler sent jugador del Barça. En aquesta gira, Neymar no ha tingut temps per parlar, però sí per protagonitzar un parell d’actes publicitaris. Va deixar l’hotel de Nova Jersey per fer-ne un i ahir va fer el mateix a Miami, on va presentar les seves noves botes davant d’una gran expectació. Unes 500 persones, la majoria nens, el van estar esperant durant els més de tres quarts d’hora de retard que va tenir. Va donar un tomb per la botiga, va fer uns tocs amb un nen que es va posar a plorar i només va dir unes paraules. Res sobre el seu futur ni sobre l’incident amb Semedo. “Estic bé, perfecte. Espero poder marcar molts gols amb aquestes botes. De moment, he començat molt bé. Estic molt content per tot.”

Neymar és un excel·lent futbolista i també és una marca. I encara té previst fer algun acte publicitari més com a jugador del Barça. Per això està previst que no torni amb l’equip a Barcelona i marxi cap a la Xina per estar present en més actes publicitaris aprofitant que Ernesto Valverde donarà festa als seus homes fins dimarts a la tarda. L’empresa xinesa Ctrip, la més gran agència de viatges del país, però, va anunciar ahir que cancel·lava un acte amb Neymar perquè el jugador “està ocupat en un traspàs”, donant més pistes sobre el futur de Neymar, cada vegada més a prop del París Saint Germain. L’entorn del futbolista explicava ahir a Miami que el brasiler viatjarà fins a la Xina, però que no tenien res tancat amb l’empresa Ctrip, que van ser ells els que van vendre entrades per un acte sense el permís ni de Neymar ni del seu pare i que per això l’han cancel·lat. L’encara blaugrana té previst assistir a altres actes.

Fa actes publicitaris Neymar i encara s’entrena i juga al cent per cent. Explicava ahir que estava “perfecte”, però a Miami ha començat a notar la pressió. Havia aguantat amb una enorme tranquil·litat tot l’enrenou sobre el seu futur durant tota la gira pels Estats Units. Fins aquí. El jugador, que sobre el terreny de joc s’ha refugiat en la companyia de Messi, Suárez, Douglas, Piqué i companyia i, lluny d’ell, en la del seu pare i els seus inseparables Toiss, va donar mostres de debilitat en el primer entrenament que el Barça va fer a la Barry Unversity de Miami. D’accions com la que va protagonitzar amb Semedo se’n produeixen moltes durant la temporada, però crida especialment l’atenció aquesta pel moment que està vivint el brasiler. En un vídeo publicat pel diari Daily Mail, que va captar l’escena tot i ser l’entrenament a porta tancada, es veu Neymar enfrontant-se amb el recent aterrat Semedo, després que el portuguès el perseguís i pressionés en la disputa d’una pilota. El brasiler etziba unes quantes paraules al portuguès de molt males maneres i després el persegueix, havent de ser aturat per Sergio Busquets. Després d’aquesta acció, deixa l’entrenament molt empipat, traient-se el peto, llançant-lo a terra i fent puntades a les pilotes que es troba arreu.