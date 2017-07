El jutge avala les estelades

La polèmica entorn a l’exhibició d’estelades durant la final de copa del 2016 es va tancar ahir amb una sentència judicial ben clara en favor de la llibertat d’expressió dels aficionats blaugrana. El jutjat contenciós administratiu número 11 de Madrid va anul·lar parcialment l’ordre de la delegada del govern espanyol a Madrid, Concepción Dancausa, en la qual prohibia l’exhibició de les estelades durant el partit entre els blaugrana i el Sevilla, que es va disputar el 22 de maig del passat any a l’estadi Vicente Calderón.

Amb aquesta sentència la justícia avala la mostra de banderes independentistes i dona la raó al Barça i a la plataforma Drets, la qual va presentar un recurs per defensar que prohibir l’exhibició d’estelades suposava una vulneració dels drets humans de llibertat d’expressió i de la llibertat ideològica.

En el text de la sentència definitiva –tot i que es podrà presentar un nou recurs al Tribunal Superior de Justícia–, el jutge considera que “no es pot considerar que l’exhibició d’una estelada pugui comportar o generar violència, racisme, xenofòbia o intolerància en l’esport, sent una manifestació de la llibertat ideològica i del dret a difondre lliurement els pensaments”. A més, aquella prohibició de les estelades es va fer des de la delegació del govern en base a la llei del 2007 contra la violència, la xenofòbia, el racisme i la intolerància a l’esport, però ahir mateix el magistrat va aclarir que aquesta llei “no inclou cap referència a l’exhibició de símbols polítics.” Així doncs, no hi havia cap motiu jurídic per impedir l’entrada d’estelades al Vicente Calderón durant la final de copa del 2016 que va acabar guanyant el Barça a la pròrroga. Aquesta mateixa llei és la que regeix els partits de la lliga i les competicions organitzades per la FEF, però no té vigència en els enfrontaments de la UEFA, qui “sí es pronuncia sobre la exhibició de símbols polítics a les seves competicions”. En aquell cas, el Barça també va sortir victoriós, ja que l’organisme de futbol i el club van acordar aparcar la polèmica i replantejar la normativa.

La sentència explica que “més enllà que es tracti d’una expressió ciutadana de caràcter polític que pugui suscitar múltiples opinions contràries, com a manifestació de la llibertat ideològica exigeix respecte mutu” i, per tant, no es pot prohibir cap mostra de llibertat ideològica mentre no susciti violència dintre dels estadis. Aquest mateix jutjat ja va rebutjar les mesures cautelars que hi va demanar la delegació del govern a Madrid per prohibir l’entrada de les banderes independentistes a l’estadi en aquella final.

El jutge, però, no considera la petició realitzada per Drets que tant la delegada del govern com les forces de seguretat no puguin tornar a emetre una ordre per impedir l’entrada d’estelades a qualsevol recinte esportiu.