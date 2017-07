El capità demana a Neymar que es pronunciï

El capità del Barça, Andrés Iniesta, i l’uruguaià Luis Suárez van ser els encarregats ahir de valorar el clàssic contra el Real Madrid que es disputa aquesta matinada en el Hard Rock Stadium, terreny habitual dels Miami Dolphins de futbol americà. Com està passant durant tota la gira, el gran protagonista de la roda de premsa va ser Neymar. Iniesta va ser qüestionat sobre el futur del brasiler i també sobre l’incident que havia tingut amb Semedo. Bastant clar, va demanar que acabi tot aquest enrenou. “El que va passar entre Neymar i Semedo forma part d’un entrenament, però té més transcendència perquè ara el seu nom està sonant a tot el món. El que va passar no és habitual, però pot passar. Ens agradaria que no es parlés només de la situació de Neymar i l’única via és que ell és pronunciï i digui si tot el que s’està parlant, és veritat o no. El grup vol que segueixi perquè és un jugador fonamental, però necessitem tranquil·litat i el millor es que això s’acabi”, va dir el capità blaugrana, que, com tots els membre de la plantilla va demanar que el brasiler es quedi. “Ens dona molt i espero que continuï molts anys en el Barça. Seria una gran notícia per a ell i per al club. No estarà com en el Barça i per al club és millor comptar amb ell que tenir 200 o 300 milions”.

També va parlar del futur de Neymar qui és un dels seus millors amics en la plantilla blaugrana, Luis Suárez. L’uruguaià espera que es quedi i també que la situació es resolgui aviat. “Com més clara estigui la situació, millor serà per a ell i per a nosaltres. Ja donarà ell les seves explicacions, i nosaltres el que hem de fer com a companys és donar-li suport amb la decisió que prengui. Nosaltres continuem tenint la mateixa estima cap a ell i fem les bromes de sempre. Tots volem que es quedi perquè està entre els tres millors jugadors del món i seria una llàstima que no continués”, va valorar el davanter.

Pel que fa al clàssic, Iniesta espera un partit especial que serveixi per preparar la Supercopa: “És un partit atípic per ser amistós i estar en pretemporada, per estar lluny de casa, però forma part de la preparació. Serà un partit especial perquè així són els clàssics. La gent d’aquí té molta il·lusió per aquest partit. Ens ha de servir per agafar ritme i automatismes i quan arribi la Supercopa estar bé i poder aconseguir el primer títol de la temporada”.