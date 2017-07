El clàssic, la millor manera de fer créixer la marca

La gira del Barça pels Estats Units va finalitzar la matinada passada amb la disputa del clàssic contra el Real Madrid, un fet tan estrany –només s’havia jugat un partit com aquest una vegada, fa 35 anys– com beneficiós per als dos clubs.

Explica el Barça que el club feia anys que perseguia poder disputar aquest partit, perquè és una de les millors maneres d’arribar a tot el món en aquesta època d’expansió global del futbol cap a altres països i altres economies. Sense anar més lluny, l’expresident dels Estats Units Barack Obama va preguntar a Josep Maria Bartomeu per aquest partit quan es van trobar a Washington. I això que Obama no és un gran aficionat al futbol.

El clàssic ha representat una important injecció econòmica per als dos clubs, tot i que el Real Madrid potser acaba cobrant una mica menys per l’absència de Cristiano Ronaldo. El club blaugrana ha ingressat 14 milions d’euros pels tres partits que ha jugat en aquesta gira, i quasi la meitat són per aquest partit. L’organització paga uns sis milions al Barça per la disputa del clàssic, quantitat que augmentarà, perquè tant el Barça com el Real Madrid tenen un percentatge del taquillatge que es va fer, i la veritat és que el Hard Rock Stadium va presentar un aspecte magnífic tot i que les entrades eren molt cares.

Però no només ha estat important la disputa del clàssic a nivell d’ingressos. També ho ha estat pel que fa a imatge i futura entrada d’ingressos. El partit el va retransmetre ESPN, que, segons Manel Arroyo, vicepresident de màrqueting del Barça, és una finestra impagable, perquè arriba a milions d’espectadors, la majoria, d’origen llatinoamericà. Es va poder veure, a més, en 175 països.

Al Barça estan orgullosos de com ha anat la gira, tot i que són conscients que el cas Neymar ha fet que alguns actes hagin quedat eclipsats, i han vist que a poc a poc van guanyant terreny al Manchester United, l’equip que més seguidors té a tot el món. El club creu que aquesta aproximació als anglesos es demostra en les dades que reflecteixen les xarxes socials, en les quals el Barça és líder destacat. Per poder acabar de fer el salt i superar el Manchester United, el club blaugrana espera disposar de la col·laboració de la Lliga de Futbol Professional. Si els clubs anglesos tenen tants seguidors és per la venda que han fet dels drets de televisió, tant a Àsia com als Estats Units, on la Premier League es pot veure per la potent cadena NBC. El Barça espera que la Lliga de Futbol Professional, presidida per Javier Tebas –el club considera que està fent una gran feina–, aconsegueixi un contracte com el de la Premier League.