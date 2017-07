El Barça denunciarà el PSG davant la UEFA

El Barça té assumit que perdrà Neymar la setmana vinent quan el brasiler torni de la Xina, on dilluns assistirà a un parell d’actes comercials del club i un de particular, amb la marca de roba Replay. Encara ho diuen amb la boca petita, però donen el brasiler per perdut. Expliquen el que el pare i representant del jugador els ha comentat, que han rebut unes quantes ofertes molt importants, però que no els ha demanat res. El pare de Neymar no ha demanat més diners, com sí que ha passat altres vegades, o una nova renovació, tenint en compte que va signar el seu nou contracte l’estiu passat.

El club i també l’entorn del jugador asseguren que la decisió l’ha pres el mateix futbolista, perquè ha decidit que vol liderar un projecte i creu que li ha arribat el moment de ser el número u del món. I és conscient que no ho podrà ser al Barça perquè sempre estarà eclipsat per Messi. És evident, però, que també ha pesat molt el tema econòmic, entre altres coses perquè Messi continuarà en actiu i perquè el PSG cobrirà de diners els Neymar.

Arribats a aquest punt, el Barça, segons ha dit públicament el seu president, Josep Maria Bartomeu, remet el jugador a la clàusula de rescissió, que és de 222 milions d’euros. Bartomeu s’ha mostrat clar en les intervencions que ha fet en les últimes hores en mitjans de comunicació locals. “Si algun jugador no està a gust al Barça, que pagui la clàusula i que marxi. Les clàusules estan per a això”, va dir el mandatari blaugrana. El club afirma que no ha rebut cap trucada del PSG, diu que Neymar només marxarà si paga la clàusula de rescissió, i que en cap cas hi haurà negociació. El que vol el club francès de Nasser al-Khelaifi, de fet, és arribar a un acord amb el Barça, perquè s’estalviaria els diners que hauria de donar a Neymar o al seu pare perquè abonés l’IRPF que li reclamaria Hisenda per haver tingut 222 milions d’euros en algun moment. Si ha de pagar l’IRPF, l’operació superarà els 300 milions d’euros, i això és el que vol evitar el PSG. El Barça, però, es mostra ferm en la idea de no negociar i no facilitar les coses als francesos, i explica que no farà com sí que va passar amb Thiago Alcántara quan va marxar al Bayern de Munic. En aquell cas hi va haver negociació i el Barça va acabar cobrant fins i tot més diners que els que figuraven en la clàusula de rescissió del futbolista.

El club blaugrana no pensa negociar perquè, entre altres coses, està disposat a denunciar el PSG davant la UEFA si els francesos acaben fitxant Neymar, per incompliment del fair play financer, ja que consideren que l’operació seria competència deslleial. Tenen la certesa que no hi ha cap club en el món que tingui els diners a la caixa per pagar una clàusula de rescissió com la de Neymar. “Per això es posen aquestes clàusules”, diuen. Si el PSG l’acaba pagant és perquè incompleix el fair play financer, potser fent alguna trampa, rebent alguna injecció econòmica des de Qatar amb un contracte de patrocini. El Barça, però, ho denunciaria perquè aquests tipus de contractes estan fora de mercat i sembla evident que són trampes. El club blaugrana, per aquest motiu, demanaria una investigació de tota l’operació. En aquest sentit, el club blaugrana sent el suport de la Lliga de Futbol Professional després que el seu president, Javier Tebas, hagi manifestat que denunciarien el PSG davant la UEFA. El club francès, per cert, ja ha rebut una sanció econòmica per haver incomplert el fair play financer i, per reincidència, hi hauria la possibilitat que rebés una sanció més important que fins i tot el podria deixar fora de la Champions.

Greuge comparatiu