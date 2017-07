L’MSN, el famós nom amb el qual s’ha conegut els darreres tres anys el trident format per Messi, Suárez i Neymar, té els dies comptats. I tot per la inesperada fugida de l’extrem brasiler, que, davant la incredulitat de tothom, ha decidit abandonar el Camp Nou i seguir la seva carrera esportiva al PSG, que li ha promès lideratge i diners, molts diners. I és per això que a la secretaria tècnica del Barça, durant setmanes centrada a trobar un interior de garanties, haurà de fer ara hores extra per decidir qui ha de ser el substitut de Neymar, una tasca que requerirà una precisió quirúrgica, ja que una errada podria minvar moltíssim el potencial ofensiu de l’equip. I de complicacions, és clar, totes i més, ja que hi ha poc temps –l’anada de la supercopa es disputarà el dia 13 d’agost–, pocs candidats i clubs conscients de les necessitats blaugrana i dels diners rebuts per part del PSG, fet que farà que el preu s’infli significativament.

Ara per ara, el candidat número u de la llista és Philippe Coutinho, un jugador que ja interessava abans de l’afer Neymar, ja que també pot jugar al mig del camp. L’arribada del brasiler, una peça clau en els esquemes tant de Jürgen Klopp al Liverpool com de Tite a la seleção, significaria un canvi important en el joc del Barça, ja que es tracta d’un futbolista sense la verticalitat de Neymar però amb més capacitat per combinar amb els companys. En certa mesura, amb el canvi de Coutinho per Ney es perdria intimidació i un contra un, però es guanyaria capacitat de l’equip per enllaçar el mig del camp amb l’atac, un dels grans mals del Barça de l’MSN. Ara bé, fitxar Coutinho no serà gens fàcil, i això que el futbolista ja ha donat el vistiplau al Barça, amb el qual ja ha arribat a un acord. El Liverpool, però, no està disposat a perdre el seu jugador franquícia i, en vista de l’oferiment blaugrana, que ha posat damunt de la taula 70 milions d’euros fixos més 10 en variables, n’ha demanat 120, una suma que el Barça no pensa assumir. L’operació, però, segueix oberta, i en les darreres hores ha aparegut el nom de Rafinha, un jugador que agrada a Klopp i que no veuria amb mals ulls marxar del Camp Nou, ja que necessita minuts per assegurar-se la presència en el mundial.

El somni de Dybala

El segon jugador de la llista és l’argentí de la Juventus Paulo Dybala, un futbolista que l’estiu passat ja va sonar amb força per reforçar el Barça. I La Joya va fer bons els informes la temporada passada, en què es va erigir en una de les grans revelacions del futbol europeu, amb el Juve-Barça dels quarts de la Champions com a moment culminant. L’exhibició de Dybala, de fet, va tenir un impacte tan gran que el club bianconero el va citar a les oficines i el va renovar per mirar d’evitar el que era un secret de domini públic, que mig Europa l’intentaria fitxar a l’estiu. “Estic bé a la Juve, però si arriba una bona oferta el meu club haurà de decidir, i després jo”, va afirmar fa uns dies el mitjapunta, que mai ha amagat que el seu somni és jugar amb Messi, i més ara, que ho faria com a titular indiscutible. L’operació, però, es preveu molt complicada, ja que la Juventus no vol ni sentir a parlar de perdre la seva estrella, que només té 23 anys, i en cap cas s’asseuria a negociar per menys de 120 milions d’euros. Tot i que futbolísticament Dybala i Coutinho són molt diferents, l’arribada de l’argentí també augmentaria la capacitat de combinació del Barça, ja que es tracta d’un jugador amb una cama esquerra de seda i amb una enorme capacitat per moure’s entre línies. Per contra, l’equip blaugrana perdria força en l’un contra l’un i capacitat golejadora.

La via francesa