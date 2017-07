La gran oportunitat de Gerard Deulofeu

“Estic molt content de poder gaudir de l’oportunitat que mai vaig tenir, la de jugar en el primer equip del Barça.” Així va respondre Gerard Deulofeu a la notícia sobre el seu retorn al Camp Nou, procedent de l’Everton, després d’unes setmanes en què es va especular que l’extrem de Riudarenes demanaria ser traspassat per la por de veure’s relegat a la banqueta durant tota la temporada. Deulofeu, però, va acceptar el repte de quedar-se un curs a les ordres d’Ernesto Valverde i ser el suplent del trident. I ara, és clar, tot i que el Barça fitxarà amb total seguretat un primera espasa per suplir Neymar, l’oportunitat de Gerard Deulofeu per reivindicar-se podria augmentar de vàlua, sobretot si l’entitat blaugrana s’acaba decantant per un jugador del perfil de Coutinho, ja que llavors Deulofeu passaria a ser l’únic extrem pur de la plantilla blaugrana, un perfil molt específic que li garantiria molts més minuts de joc. Ben al contrari, en canvi, s’intueixen els casos de Rafinha i d’Arda Turan, ja que si ja en aquests moments parteixen com a teòrics suplents, la seva incidència en la plantilla encara minvaria més si el Barça s’acaba decantant per un fals extrem com serien Coutinho, Dybala i Griezmann. Qui té el rol assegurat en la plantilla és Paco Alcácer, que seguirà sent el principal substitut de Luis Suárez a la punta d’atac.