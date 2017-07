El Real Madrid també cau

El Barça ha acomiadat la gira de matinada amb una nova victòria, tres de tres. Aquesta d’enorme prestigi, contra el Real Madrid, el rival contra el que es jugarà l’equip d’Ernesto Valverde el primer de títol de la temporada en un parell de setmanes. En aquells partits, en la Supercopa, és més que possible que no hi sigui Neymar, que possiblement ha jugat a Miami el seu últim partit amb la samarreta del Barça.

Que el clàssic mai és un partit amistós ho demostren les alineacions que han tret tant Ernesto Valverde com Zinedine Zidane. El Barça, amb el seu onze de gala, amb Aleix Vidal i no Semedo en el lateral dret i amb Neymar com a titular tot i la més que possible i imminent marxa del brasiler. El Real Madrid, només amb les absències de Cristiano Ronaldo, encara de vacances, i Kroos per lesió, però amb el debut en la pretemporada de Sergio Ramos.

L’inici de partit del Barça ha estat espectacular, amb dos giols en els primers set minuts. Messi ha obert el marcador després d’una gran jugada individual i el segon gol l’ha fet Rakitic amb un bon xut des de la frontal després d’una bona jugada de Neymar. El Barça passava per sobre del Real Madrid i aixecava l’admiració dels seus aficionats. Ha estat tanta la superioritat blaugrana en aquest inici de partit que Rakitic i Luis Suárez han pogut ampliar el marcador abans del minut 10 i Sergio Ramos ha hagut de fer quatre crits per despertar als seus.

Ha jugat el Barça molt còmode i això ha provocat inclús massa risc en la passada. Una pèrdua de Busquets ha canviat de fet el signe del partit, quan en el minut 13, Kovacic ha guanyat per potència al mig del camp i la defensa blaugrana i ha batut Cillessen amb un bon xut.

El gol del Kovacic ha animat als blancs i ha provocat que el partit passés a jugar-se com li agrada més al Real Madrid i ben poc a Valverde. S’ha trencat, les línies s’han separat i les oportunitats han arribat en les dues porteries. Valverde s’ha cansat de repetir des de la seva arribada que vol que l’equip ataqui i defensi junt, però no ha estat possible durant molts minuts. Això ha provocat una bona oportunitat de Benzema en una àrea i de Neymar i Messi en l’altra. Especialment clara ha estat la de l’argentí, que ha arribat després d’una bona pressió, però a la que ha respost bé Navas. Amb el partit trencat i els jugadors molt cansats per l’esforç que estaven realitzats, ha arribat una errada imperdonable per part blaugrana. En un córner a favor ha permès un contraatac blanc que ha resolt Asensio fent el gol de l’empat. Segura esbroncada de Valverde.

A diferència dels dos partits anteriors, Valverde només ha fet un canvi en el descans. El clàssic així ho exigia. I la segona part ha començat com la primera, amb el Barça sent molt superior. Només s’havien disputat quatre minuts quan Piqué ha tornat a avançar els blaugrana després d’un llançament de falta de Neymar, que ha tingut poc després dues bones oportunitats per augmentar el marcador, especialment clara la primera, després d’una magistral passada de Messi, al brasiler se li ha fet de nit. Una altra bona oportunitat d’Umtiti ha donat pas a un carrusel de canvis en el Barça. 63 minuts han durat en el terreny de joc, per exemple, Messi i Suárez. Sense ells, el camp s’ha inclinat més cap a la porteria blaugrana, però ha aparegut Cillessen per evitar els gols de Bale i Isco. Quina gran pretemporada que està fent l’holandès.

En el minut 72 ha marxat també Neymar, que podria haver jugat els seus últims minuts com a blaugrana, acomiadant-se amb una victòria contra el Real Madrid.