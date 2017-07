Cillessen es guanya poder disputar la supercopa

Jasper Cillessen ha estat l’únic porter del primer equip que ha estat present en la gira de pretemporada del Barça, amb Marc André Ter Stegen encara de vacances després d’haver jugat i guanyat la copa Confederacions i també haver-se casat. Està previst que l’alemany, titular des de la marxa de Claudio Bravo al Manchester City, s’incorpori dimecres als entrenaments en companyia del portuguès André Gomes, que també va jugar la Confederacions durant aquest estiu.

Cillessen, que ha estat acompanyat durant la gira pels porters del filial Adrià Ortolà i Jokin Ezkieta, ha fet tres grans actuacions. Ha jugat sencers els dos partits contra el Manchester United i el Real Madrid i la primera part del partit inaugural contra el Juventus, en què va cedir la porteria a Ortolà en la segona part. El porter holandès va ser escollit el millor del partit en el partit contra el Manchester United de José Mourinho i va fer aturades extraordinàries en el clàssic contra el Real Madrid. En total, el porter del Barça va haver d’intervenir en sis oportunitats. Van ser especialment importants i de gran dificultat les aturades que va fer a Isco, Bale i Marcos Llorente en la segona part i que van salvar l’empat dels blancs. Ha demostrat Cillessen durant la gira dels Estats Units que no es va equivocar la secretaria tècnica l’estiu passat quan el va contractar per 13 milions d’euros de l’Ajax d’Amsterdam com a substitut de Bravo i que el porter de la copa està preparat per jugar altres competicions.

Tot fa pensar que el nou entrenador, Ernesto Valverde, continuarà, pel que fa a la porteria, amb la mateixa política que va aplicar Luis Enrique la temporada passada. És a dir, la lliga i la lliga de campions per a Ter Stegen i la copa per a Cillessen, però caldrà veure que passa en la primera competició oficial de la temporada, la supercopa d’Espanya que juguen el Barça i el Real Madrid els dies 13 i 16 d’agost, primer a Barcelona i la tornada al Santiago Bernabéu.

Tenint en compte que Ter Stegen ha arribat més tard que els seus companys i el gran nivell que ha mostrat Cillessen en els tres partits jugats als Estats Units, no seria gens descartable que l’holandès sigui titular, com a mínim, en un dels dos partits. La possibilitat de ser-ho se l’ha guanyada a la gira. De fet, l’holandès ja va explicar quan l’equip encara estava a Nova Jersey que havia arribat disposat a lluitar per tenir més minuts i més participació, tot i ser conscient que Ter Stegen és un porter extraordinari i que tot quedaria en mans d’Ernesto Valverde. En aquesta gira pels Estats Units ha començat a posar les coses difícils al nou entrenador.