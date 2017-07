Dimecres, retorn a la feina amb doble sessió i reforços

L’expedició del Barça va aterrar ahir cap a dos quarts de cinc de la tarda a l’aeroport del Prat procedent de Miami, amb un xic de retard respecte de l’horari previst, després d’una estada de dotze dies als Estats Units, i avui i demà gaudirà de descans, fins dimecres. Serà llavors quan l’equip tornarà a la feina, amb una doble sessió d’entrenament, a dos quarts de deu del matí i a dos quarts de set de la tarda, a la ciutat esportiva Joan Gamper. En el viatge de retorn a Barcelona no hi era Neymar, que va volar directament a la Xina i cada cop és més a prop del PSG. L’actitud adoptada els últims dies pel crac brasiler, de mantenir silenci, així ho evidencia, i tot plegat no ha agradat gens a la plantilla, que a poc a poc també s’ha anat distanciant d’ell, ja que entén que Neymar no ha estat mai clar amb ells i ha jugat a dues bandes. Cap jugador ho ha mostrat públicament, tampoc sobre el terreny de joc, on els companys han continuat entrenant-se i jugant en un bon ambient –a banda del capítol de la picabaralla entre Semedo i el mateix Neymar– però el malestar amb el brasiler ha existit. Un dels jugadors que més s’ha distanciat de Neymar és de fet un dels seus aliats a la davantera, ni més ni menys que Leo Messi. El capità, Andrés Iniesta, també va demanar en roda de premsa a Neymar que es pronunciés, símptoma que l’equip ja començava a estar cansat de tota la incertesa sobre el tema.

Tot fa pensar, doncs, que el brasiler ja no tornarà a treballar amb els que han estat els seus companys al Barça. Els que sí que ho faran, a partir d’aquest dimecres, són André Gomes i Marc-André Ter Stegen, que no van viatjar a terres nord-americanes ja que van participar en la copa Confederacions i van gaudir de més dies de vacances. Demà, però, es preveu que passin les pertinents proves físiques i mèdiques i dimecres, doncs, ja treballin amb normalitat amb la resta de la plantilla, i per primer cop a les ordres d’Ernesto Valverde.

Faltarà veure si també Gerard Deulofeu, que no va viatjar als Estats Units per culpa d’unes molèsties a l’adductor de la cama dreta, ja està totalment recuperat i es pot exercitar o no amb la resta del grup. L’altre jugador del primer equip que tampoc va viatjar a la gira per lesió, Rafinha, continua el seu procés de recuperació de la lesió que es va fer a l’abril i que el va obligar a sotmetre’s a una artroscòpia al genoll dret per solucionar els problemes al menisc intern. El temps de baixa que se li va pronosticar aleshores va ser de quatre mesos, que ja estan molt a prop de complir-se.

